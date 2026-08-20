Javier Milei pierde la batalla cultural: 52% de la sociedad se considera opositora al Gobierno

Según un informe realizado por la consultora CEOP a nivel nacional, la gestión libertaria suma desertores. Más de la mitad de la población está en desacuerdo con el proyecto oficialista en temas como soberanía, inversiones extranjeras e industria nacional.

Las políticas de Javier Milei y la denominada "batalla cultural" ya no funcionan como pilares de la gestión oficialista.

Según un relevamiento nacional realizado por CEOP, el 52% de la población se identifica como opositora al Gobierno. Pero lo llamativo es que este número no conforma un bloque homogéneo, sino que reúne votantes de distintos espacios que confluyen en el rechazo al rumbo que propone Javier Milei y configuran un escenario adverso para el oficialismo de cara a 2027.

Un éxito que no existe: cómo Milei utilizó la inflación mayorista para simular el cumplimiento de su profecía

En Minuto Uno pr C5N, con Gustavo Sylvestre, el consultor titular de la agencia analizaron los orígenes electorales del universo de electores que hoy se ubica en la vereda opuesta al oficianlismo: el 94% de quienes votaron a Sergio Massa en las elecciones generales de 2023, mientras que un 18% corresponde a personas que eligieron a Milei y luego se desencantaron. También hay un 15% proveniente del macrismo y un 69% de fuerzas alternativas.

Para quienes integran este segmento, la situación económica ocupa un lugar central en sus preocupaciones. El 74% considera que la prioridad del próximo gobierno debe ser recuperar los ingresos, mientras que la corrupción reúne apenas al 9% y la meta de llevar la inflación a cero queda relegada frente a otras demandas.

El endeudamiento de los hogares también aparece como una problemática con fuerte impacto político. El 99% de los opositores responsabiliza al Gobierno por esa situación y el 97% reclama una intervención estatal para resolverla, en un posicionamiento que marca una diferencia clara con la mirada económica del oficialismo.

Esa concepción sobre el papel del Estado también aparece cuando la encuesta aborda los principales ejes de la llamada batalla cultural. En los tres dilemas planteados por CEOP, que son: soberanía, inversiones extranjeras e industria nacional, el segmento opositor alcanza niveles de acuerdo cercanos al 97% en favor de posiciones vinculadas con la protección de lo nacional.

En materia de soberanía, el 97% de quienes se consideran opositores prefiere que el país priorice su defensa frente a una apertura e integración irrestricta con el mundo. El resultado supera ampliamente la posición nacional, donde el 62,6% se inclina por preservar la soberanía frente al 33,5% que respalda una mayor apertura.

Una tendencia similar aparece al consultar por los recursos estratégicos. El 97% de los opositores considera que con la extranjerización "se pierde algo que debería quedar en manos argentinas", mientras que apenas el 3% sostiene que el origen del capital resulta secundario si la inversión genera puestos de trabajo.

La industria nacional concentra el mayor consenso dentro de este sector: el 97% sostiene que el Estado debe intervenir para promover su desarrollo, frente al 2% que se inclina por favorecer la competencia con productos importados. A nivel general, la defensa de la producción local alcanza al 66,1% de los argentinos.

6 de cada 10 argentinos quieren un cambio para 2027 y rechazan la reelección de Javier Milei

El escenario también tiene una traducción electoral hacia 2027. Según el estudio, el 60,1% de los argentinos prefiere un cambio de rumbo para el próximo gobierno: un 44% quiere una oposición que avance en dirección contraria y otro 16,1% busca mantener algunos aspectos de la actual gestión, esta última porción "será determinantes al momento de un balotage", explicó Bacman.

La demanda de cambio también se extiende entre quienes no se ubican dentro del 52% opositor. Entre los independientes, el 58,5% manifiesta preferir un próximo gobierno de oposición moderada, un dato que para el análisis de CEOP refuerza la existencia de un escenario electoral donde el oficialismo enfrenta una mayoría que reclama modificaciones.