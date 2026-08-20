"Eso también es mío": el insólito reclamo de Silvina Escudero a la serie de Moria Casán La modelo aseguró que el histórico monólogo de La One, con frases como "el decorado se calla" y el apodo de Silvina "Escupidero", le pertenece a ella tanto como a la diva. Contó además que se contactó con la producción de la serie, pero le clavaron el visto. Agregar C5N en









Silvina Escudero y Moria Casán protagonizaron uno de los duelos mediáticos más recordados.

Silvina Escudero sorprendió con un insólito reclamo a Moria Casán. Tras el lanzamiento de su serie, la modelo aseguró que el histórico monólogo televisivo de donde salieron frases como "el decorado se calla" y la conversión de su apellido a "Escupidero" le pertenece a ella tanto como a la diva, ya que fue una de las protagonistas del episodio.

"Me impresiona mi fama", diría La One, y la frase aplica perfecto al momento de esplendor que atraviesa tras el lanzamiento de su biopic: suma más de un millón y medio de visualizaciones y se ubica entre las diez series de habla no inglesa más vistas a nivel mundial. Pero no todo es color de rosa.

También llegaron los reclamos de quienes se sintieron perjudicados por la biografía de la diva, como la hija de Luis Vadalá, el hijo de Jorge Porcel y ahora Silvina Escudero, que protagonizó junto a Moria uno de los momentos televisivos más recordados y que se convirtió en meme viral.

"Siempre fui bravísima y lo sigo siendo. Me escribieron de la serie, contesté y me clavaron el visto hace algunos meses. Por supuesto que me molesta", expresó Silvina en el programa de Polémica en el Bar, del cual forma parte. La mediática contó que se trató de uno de los momentos más tristes de su vida y que, si bien hizo las paces con Moria, ese monólogo le pertenece porque ella es la protagonista.

Redes sociales Al cruce le salió el conductor Mariano Iúdica, que le remarcó que la situación vivida en el reality se convirtió en un momento icónico de la diva: "Moria quedó para siempre". Pero Silvina no se lo dejó pasar y le contestó que también fue un descargo icónico propio: "De Moria y de Silvina Escudero. No es de Moria, es de Escudero Silvina, que estoy yo, ahí".