Wanda Nara mostró cómo es su tratamiento contra la leucemia: "Lo que no comparto con ustedes"

La empresaria, que suele compartir contenido de sus negocios o fotos con sus hijas, esta vez eligió mostrar en redes sociales cómo es su lucha contra la leucemia.

Wanda Nara volvió a mostrar un momento delicado de su vida: compartió un video en sus redes sociales en el que dejó ver parte del tratamiento médico que tiene que cumplir desde hace tres años tras recibir su diagnóstico de Leucemia. La empresaria acompañó las imágenes con un contundente mensaje para sus seguidores: "Hoy arranqué así. Mi control y tratamiento, que mucho no comparto con ustedes".

En la publicación se puede observar a Wanda durante uno de los procedimientos médicos. La conductora muestra su brazo extendido y la palma de su mano hacia arriba, mientras la enfermera realiza una extracción de sangre y, sobre la mesa, se ven los elementos descartables que la profesional utilizó para los exámenes: tubos de plástico, jeringas, cinta adhesiva y algodón.

Como todo lo que publica Wanda, la escena no pasó desapercibida, especialmente porque suele mostrar otros aspectos de su vida diaria.

Wanda Nara eligió las redes sociales para homenajear a Zaira por sus 38 años, compartió una serie de fotografías que repasan distintos momentos de su vínculo y acompañó las imágenes con un mensaje afectuoso para su hermana, con quien mantiene una estrecha relación.

En la publicación pueden verse postales de diferentes etapas de sus vidas, desde viajes y celebraciones hasta encuentros familiares y momentos más íntimos, que confirman una rica historia que ambas construyeron a lo largo de los años, con recuerdos compartidos en distintos escenarios.

Instagram: /wanda_nara

Junto a una de las imágenes, Wanda escribió una breve frase que sintetizó el lugar que ocupa Zaira en su vida: "Mi persona favorita". La declaración acompañó un collage en el que aparecen ambas hermanas y rápidamente generó reacciones entre los seguidores de la conductora.

El tierno mensaje a su hermana Zaira Nara

El mensaje también incluyó un saludo por la fecha especial y otra demostración de afecto. "Feliz cumpleaños. Te amo", expresó Wanda en una de las publicaciones, donde eligió nuevamente fotografías de las dos para acompañar sus palabras.

A través de las imágenes, la empresaria recuperó escenas de distintos momentos familiares y personales, con fotografías que muestran a las hermanas tanto en eventos públicos como en situaciones cotidianas, recorrido visual que funcionó como una forma de celebrar el cumpleaños de Zaira y destacar su vínculo cercano.

Zaira, que cumplió 38 años este fin de semana, recibió así el saludo público de su hermana mayor, quien decidió recuperar algunos de los muchos recuerdos que comparten juntas en distintas etapas de ambas y mostró el lazo familiar detrás de sus respectivas carreras en los medios.