Fernando Cerimedo se quebró al llegar a los tribunales de Bolivia: "Quiero ver a mis hijos" El exasesor de Javier Milei fue llevado bajo custodia a los tribunales de Santa Cruz, donde fue interrogado por periodistas y evitó responder antes de que la audiencia fuera suspendida. Por Agregar C5N en









Fernando Cerimedo permanecerá bajo prisión preventiva. Redes sociales

Fernando Cerimedo llegó al Palacio de Justicia de Santa Cruz de la Sierra durante la tarde de este jueves para afrontar una instancia clave de la investigación por el ataque contra Nadia Beller, pero la audiencia fue suspendida y reprogramada para este viernes. Antes de ingresar, el exasesor de Javier Milei rompió en llanto ante los periodistas.

El consultor argentino intentó ocultar su rostro con la capucha de su abrigo mientras era trasladado bajo una fuerte custodia policial. Frente a las preguntas de los cronistas, negó con la cabeza y evitó responder sobre las acusaciones en su contra, hasta que alcanzó a expresar entre lágrimas: "Quiero ver a mis hijos".

Ante la imposibilidad de comenzar en el horario previsto, las autoridades resolvieron postergar la audiencia para este viernes a las 14:30 por inconvenientes vinculados con el traslado del imputado y la llegada de los representantes del Ministerio Público al recinto.

La instancia judicial deberá definir la situación procesal del argentino, sobre quien la Fiscalía solicitó prisión preventiva en el penal de máxima seguridad de Chonchocoro, ubicado en La Paz. El pedido contempla un período de hasta 180 días mientras continúa la investigación por el ataque.

"SOLO QUIERO VER A MIS HIJOS"



Fernando Cerimedo rompió en llanto al ingresar al Palacio de Justicia de La Paz y expresó su preocupación por sus hijos.



Video: DTV pic.twitter.com/a63wXXpWIf — BorderPeriodismo (@Border_BP) August 20, 2026 Cómo fue el ataque a Nadia Beller que derivó en la imputación a Fernando Cerimedo Nadia Beller recibió tres disparos y señaló públicamente a Cerimedo como uno de los principales sospechosos de haber ordenado el atentado. La mujer detalló además que mantenía una relación con el consultor y afirmó que estaba embarazada de cuatro semanas, aunque esas circunstancias forman parte de los elementos que deberán ser analizados en el expediente.

En su imputación formal, el Ministerio Público señaló que existen indicios que permitirían considerar a Cerimedo como presunto autor intelectual o partícipe del hecho y, a partir de esa hipótesis, los fiscales argumentaron que existen riesgos procesales que justifican el pedido de detención preventiva. Fernando Cerimedo y Nadia Beller. Redes sociales Mientras avanza esta investigación, el argentino también enfrenta otra causa en La Paz por una acusación vinculada con la legitimación de ganancias ilícitas. Su situación judicial se desarrolla además en medio de la controversia política generada por el vínculo que mantuvo con el presidente boliviano Rodrigo Paz. La nueva fecha fijada para la audiencia permitirá a la Justicia analizar el pedido de la Fiscalía y resolver las medidas cautelares correspondientes. Hasta entonces, Cerimedo continuará detenido en Bolivia, mientras los investigadores reúnen pruebas para establecer su eventual responsabilidad en el ataque contra Beller.