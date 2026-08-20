20 de agosto de 2026 Inicio
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Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica con eje en el desarrollo y la soberanía

La presentación tuvo una amplia representación del sistema científico, universitario, empresarial y tecnológico. La iniciativa busca incentivar proyectos conjuntos, transferencia tecnológica, inversión y formación de recursos humanos.

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Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica.

Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica.

El presidente del Citac, Sabino Vaca Narvaja; el ministro consejero de la Embajada de China en Argentina, Wang Xiaoxu; y el decano de Exactas de la Universidad de Buenos Aires (UBA), Guillermo Durán, presentaron el Cluster de Innovación Tecnológica Argentina-China, una plataforma que busca incentivar iniciativas conjuntas, transferencia tecnológica, inversión, formación de recursos humanos y colaboración de largo plazo entre ambos países.

Peter Lamelas junto a Javier Milei.
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Durante el evento, que tuvo una amplia representación del sistema científico, universitario, empresarial y tecnológico, Vaca Narvaja expuso el objetivo del proyecto: "Nuestra táctica es construir una plataforma de encuentro entre los sistemas científico-tecnológicos, públicos y privados, de Argentina y China. Nuestra estrategia es jerarquizar la ciencia y la tecnología dentro de la relación bilateral, apostando a una cooperación de mayor calidad, con más conocimiento, innovación y valor agregado. No queremos solamente comerciar más: queremos investigar, desarrollar y producir más juntos".

"Estamos en un momento bisagra. La inteligencia artificial puede reconfigurar el sistema productivo, educativo y científico. Si el Sur Global aporta minerales, energía, territorio y datos mientras otros concentran algoritmos, patentes y capacidad de cómputo, podemos ingresar en una nueva dependencia digital. Desarrollar capacidades propias y cooperación tecnológica es hoy una cuestión de desarrollo y soberanía", agregó en esta línea.

Por su parte, Xiaxou remarcó: "La innovación científica y tecnológica ocupa un lugar central en el XV Plan Quinquenal de China, con sectores de frontera como la inteligencia artificial, la tecnología cuántica y la robótica humanoide. Argentina posee importantes capacidades científicas y existe un enorme potencial para profundizar nuestra cooperación".

En tanto, Durán marcó: "Una parte fundamental de las capacidades científicas y tecnológicas argentinas se construye en nuestras universidades públicas. Debemos fortalecer la cooperación entre universidad, Estado y empresas para transformar conocimiento en innovación, producción y desarrollo".

Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovaci&oacute;n Tecnol&oacute;gica.

Argentina y China lanzaron un Cluster de Innovación Tecnológica.

El Citac se estructura inicialmente sobre cuatro líneas de trabajo: proyectos conjuntos, vinculación académica, misiones y ferias tecnológicas y construcción de un marco institucional permanente entre organizaciones argentinas y chinas. La creación busca vincular las capacidades científicas y tecnológicas argentinas con uno de los ecosistemas de innovación más dinámicos del mundo.

China ocupa hoy un lugar central en tecnologías de frontera, mientras la Argentina dispone de universidades, investigadores, empresas y talento tecnológico con capacidad para desarrollar proyectos conjuntos. Esa complementariedad constituye uno de los fundamentos del Cluster.

Como próximo paso, el Citac realizará una misión tecnológica a China del 18 al 30 de noviembre, con actividades en Shanghái, Beijing y Shenzhen y participación en la China Hi-Tech Fair (CHTF), buscando convertir los vínculos institucionales en proyectos, financiamiento y cooperación tecnológica concreta.

La propuesta fue respaldada por la Cámara Argentino China y las Cámara de Empresas Chinas en Argentina, entre las instituciones más representativas de la relación económica y empresarial bilateral, además del Consejo Argentino Chino, universidades nacionales argentinas y una red de universidades chinas. También participaron los funcionarios de las subsecretarías de Desarrollo Comercial y Promoción de Inversiones y de Industria y PyMEs, del Ministerio de Producción de la Provincia de Buenos Aires, junto con autoridades universitarias y referentes científicos y productivos.

El lanzamiento se hizo en el Aula Estela de Carlotto del edificio Cero+Infinito, un ámbito emblemático para la ciencia argentina porque en la Facultad de Exactas trabaja alrededor del 10% de los investigadores del CONICET y se gradúa cerca del 25% de los doctores del país, un marco especialmente significativo para una iniciativa que busca conectar conocimiento científico, innovación y producción.

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