Atención River: se confirmó su posible rival en los cuartos de final de la Copa Sudamericana El equipo brasileño aplastó 4-1 a Olimpia como visitante en Asunción y se metió en la próxima ronda del certamen continental. El Millonario, que primero debe sellar su pase frente a Independiente Santa Fe, definiría la serie como local en caso de clasificar. Por Agregar C5N en









River viene de rescatar un empate en Colombia.

River ya conoce el posible próximo rival en la Copa Sudamericana, si logra quedarse con la serie ante Independiente Santa Fe y clasificar a los cuartos de final: se trata de Vasco da Gama, que dio el gran golpe en Asunción al golear 4-1 a Olimpia en el Defensores del Chaco y sellar su pase a la siguiente fase del certamen continental de la Copa Sudamericana.

Luego del pálido empate 0-0 en la ida disputada en Río de Janeiro, el conjunto paraguayo comenzó ganando con un golazo de Esteban Matus a los 15 minutos de la primera etapa. Sin embargo, la jerarquía del equipo dirigido por Pedro Emanuel pesó más y terminó logrando una contundente remontada gracias a los tantos de Thiago Mendes, David, Adson y el argentino Claudio Paul Spinelli.

Si River logra avanzar, volverá a contar con la ventaja reglamentaria de definir la serie ante su gente. Al haber finalizado como líder de su grupo con 14 unidades frente a los 10 puntos que sumó Vasco da Gama, la eventual serie de cuartos de final comenzará en Río de Janeiro y se cerrará en Buenos Aires ante más de 80 mil hinchas. Según lo dispuesto oficialmente por la Conmebol, los encuentros de ida se disputarán entre el 8 y el 10 de septiembre, mientras que las revanchas se jugarán del 15 al 17 del mismo mes.

Vasco da Gama empató como local y goleó en Asunción para acceder a cuartos de la Sudamericana. Getty Images El posible cruce de cuartos de final tiene un condimento extra muy fuerte con nombres propios del mercado de pases, especialmente el de Facundo Colidio. El delantero fue transferido recientemente de River a Vasco da Gama por una millonaria suma. Sin embargo, el atacante no podrá enfrentar a su exclub debido a que la Conmebol prohíbe que un futbolista juegue la fase de eliminación directa con dos camisetas distintas en el mismo torneo. Quien sí podrá estar en el mediocampo carioca es Santiago Sosa, ex-Racing y Claudio Spinelli, otro de la armada argentina.