El Aeroparque Jorge Newbery cerrará por dos días: cuándo será y qué pasará con los 900 vuelos afectados El aeropuerto permanecerá cerrado por 55 horas debido a tareas de mantenimiento, y los viajes pautados para ese periodo serán reprogramados o saldrán desde Ezeiza. Cuándo empieza y cuándo termina el cierre. Por Agregar C5N en









Aeroparque Jorge Newbery recibió 17,8 millones de pasajeros en 2025.

El Aeroparque Jorge Newbery permanecerá cerrado por 55 horas la próxima semana y afectará a 900 vuelos, de los cuales 360 fueron reprogramados y 540 fueron desviados al Aeropuerto Internacional de Ezeiza, según informó Aeropuertos Argentina. El cierre comenzará el martes 25 de agosto a las 9 y se extenderá hasta las 16 del jueves 27.

En el periodo estipulado no despegará ni llegará ningún avión a la terminal porteña debido a tareas de mantenimiento que se extenderán por más de dos días.

Los vuelos internacionales también serán trasladados temporalmente a Ezeiza. Ante esta situación, ese aeropuerto contará con 940 operaciones en esos dos días, cuando su promedio es de 530. Es decir, aumentará en un 80% sus operaciones para compensar los inconvenientes por el mantenimiento de Jorge Newbery.

Aeroparque Jorge Newbery se convirtió en el aeropuerto con mayor movimiento de todo el país en 2025. La reubicación y modificación de los vuelos estuvo a cargo de cada aerolínea, así que quienes tuvieran algún viaje en avión programado en ese aeropuerto deberán chequear si su destino fue la reprogramación o el cambio de aeropuerto. Aún así, en las nueve horas que sí funcionará el martes 25 y en las ocho horas del jueves 27, se estima que Aeroparque tendrá cerca de 180 vuelos.

Solo en 2025, Aeroparque recibió 17,8 millones de pasajeros, una cifra 19,2% mayor que en 2024, y se convirtió en el aeropuerto del país con mayor movimiento, superando a Ezeiza.