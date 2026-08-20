El desgarrador mensaje de Fede Bal tras perder a un ser querido: "Me cuidaste durante 17 años"

El mediático compartió en su red social una serie de fotos junto a un mensaje de despedida que emocionó a sus seguidores.

Fede Bal atraviesa un difícil momento tras la muerte de Kike, el perro que lo acompañó durante 17 años. El actor eligió compartir su dolor a través de las redes sociales con un carrusel de fotografías junto a su mascota, seguido de un desgarrador mensaje de despedida y un emoji de corazón: "Lo que te voy a extrañar, tarado".

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Después relató cómo fueron las últimas horas de su perrito: "Ayer a la noche se fue Kike, mi compañero, mi amigo. Me cuidó por 17 años, no se imaginan cuánto. Me gusta pensar que hasta eligió irse cuando yo no estuviera cerca, cuando estuviese trabajando de viaje, para que no sufriera, cuidándome también en su partida".

Además, recordó el momento en que Kike llegó a su vida y contó que lo adoptó cuando apenas tenía dos meses de vida: " Lo fuimos a buscar con mis amigos, tenía dos meses y entre 20, 30 cachorros que había, no se despegó de mi lado".

El hijo de Carmen Barbieri aseguró que esa cercanía se mantuvo durante los 17 años que vivió e incluso se lo tatuó en la piel. "Y así fue siempre, dormimos juntos todos sus 17 años, siempre tuvo su lugar a mi izquierda", escribió.

A modo de cierre, Federico describió cómo era su mascota y el vínculo especial que tuvieron. "Era un perro especial y los que lo conocieron saben de qué hablo. Te llevo en mi corazón, en mi piel, para siempre", concluyó.

Captura de pantalla: redes sociales

Fede Bal explicó por qué se alejó de los medios y criticó el uso de la IA: "No hay límites"

Federico Bal explicó por qué se alejó de los medios después de empezar una relación sentimental con la panelista Evelyn Botto, y reapareció en una entrevista donde criticó el rumbo de la tecnología y el uso de la IA: "Da miedo adónde vamos".

Redes sociales / imagen mejorada con IA

El conductor del Resto del Mundo usó sus redes para aclarar la decisión de tener un mayor recelo con su vida pública, tras el episodio en el que estuvo implicada su familia con la IA. Se trató de un video que usó la imagen de su abuelo fallecido, Alfredo Barbieri, para hacerlo interactuar con su madre, Carmen Barbieri.

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Todo ocurrió en el propio programa de la conductora y madre de Bal, cuando el creador de contenido Santiago Balosky presentó la pieza audiovisual. En un principio, la mediática se emocionó, pero el trabajo no cayó bien en el entorno de los famosos.

El actor fijó su posición en Instagram y no dejó lugar para dudas: "Ya sé que al compartirlo le doy luz, likes o lo que sea. Pero esto viene a raíz de que hace unos días subieron un video de mi abuelo (muerto) con mi mamá. A ella le encantó, claro; a mí para nada, y me parece que entra en un terreno donde no hay límites con el uso de imagen". El mediático acompañó la publicación con una foto en blanco y negro, como añorando esos tiempos.