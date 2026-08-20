20 de agosto de 2026 Inicio
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Dólar hoy, dólar blue hoy: a cuánto cotiza el 20 de agosto

El oficial minorista opera a $1.465 y $1.515 para la venta en el Banco Nación, en una semana marca por la estabilidad.

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El dólar oficial atraviesa la semana con estabilidad.

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Télam
El dólar oficial comenzó a la baja la semana corta por el feriado del Paso a la Inmortalidad del General José de San Martín.
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La estrategia del Palacio de Hacienda busca evitar una aceleración del dólar, administrar las tasas de interés en pesos y continuar acumulando reservas. En tanto, el presidente del Banco Central (BCRA), Santiago Bausili, anticipó que no modificará el sesgo contractivo de su política monetaria mientras la inflación permanezca por encima de los niveles internacionales..

El último Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM) publicado por el Banco Central refleja una aceleración en la pauta de depreciación del peso proyectada para la segunda mitad del año y una inflación para julio arriba del 2%.

Según estas nuevas previsiones, el tipo de cambio mayorista promediará los $1.513 en agosto. La tendencia alcista continuará en septiembre con un valor de $1.548, pasará a $1.589 en octubre, alcanzará los $1.621 en noviembre y cerrará diciembre en $1.673.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

El dólar oficial, sin sobresaltos en agosto.

Dólar Banco Nación hoy

La divisa estadounidense cotiza a $1.465 para la compra y $1.515 para la venta en el Banco Nación.

Dólar blue hoy

El dólar blue opera a $1.540 para la compra y a $1.560 para la venta.

Dólar mayorista hoy

El dólar mayorista, regulado por el Banco Central de la República Argentina (BCRA), se vende a $1.497 tras picos de $1.500.

Dólar Tarjeta / Turista hoy

El dólar turista o dólar tarjeta, que incluye un 30% a cuenta de Ganancias, opera a $1.969,50.

Dólares financieros hoy

El dólar Contado con Liquidación (CCL) cotiza a $1.586,92 mientras que el dólar MEP o Bolsa se vende a $1.522,29.

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