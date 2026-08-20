Terremoto en Perú: un sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur del país

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.
El titular del IGP, Hernando Tavera, afirmó que debido a que el epicentro fue a 108 kilómetros de profundidad, se sintió mucho el temblor y detalló que el sismo impactó en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima.
"Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así", indicó el funcionario, según reportó el diario El Comercio.
El jefe de Defensa Civil peruano, Luis Vasquez, aseguró que hasta ese momento no se habían registrado daños. El alcalde de la provincia de Parinacochas, donde se encuentra Coracora, también informó que no había afectaciones en la capital de esa jurisdicción.
Un sismo de magnitud 5,5 había sacudido Perú el último 18 de julio dejando al menos 6 muertos, 32 heridos y más de 300 damnificados, según reportaron el IGP y Defensa Civil. Las cifras oficiales indicaron que 48 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 250 sufrieron distintos niveles de afectación.
El antecedente de terremotos en Venezuela y Colombia
El sismo sacudió Perú después de los dos sismos que atravesaron Venezuela en junio, con epicentro en La Guaira y un saldo de al menos 6.438 muertos, y también tras el sismo de magnitud 7,4 que sacudió Colombia la última semana y dejó al menos 314 personas muertas. Ambos pertenecen a contextos tectónicos distintos, por lo que especialistas coincidieron en que no comparten la misma causa.
Qué provincias argentinas tienen mayor chance de sufrir un terremoto
Según el Instituto Nacional de Prevención Sísmica (INPRES), el país tiene cinco zonas de peligrosidad, de la 0 a la 4, en función de la probabilidad de registrar movimientos intensos del suelo. El sur de San Juan y el norte de Mendoza se ubican en el área de mayor peligrosidad, que alcanza a sectores urbanos densamente poblados.
El mapa de peligrosidad sísmica del Instituto Nacional de Prevención Sísmica.