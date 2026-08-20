Terremoto en Perú: un sismo de magnitud 7,2 sacudió el sur del país El epicentro fue a 108 kilómetros de profundidad y se sintió "mucho", de acuerdo al titular del Instituto Geofísico de Perú. "La población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico", aseguró el especialista. Por Agregar C5N en









Las primeras imágenes que dejó el sismo que sacudió Perú. Captura de redes sociales

Un sismo de magnitud 7,2 sacudió este jueves la región andina de Ayacucho, en el sur peruano, según informó el Instituto Geofísico de Perú (IGP) al detallar que el epicentro se ubicó a 35 kilómetros de la localidad de Coracora, sin que hasta el momento se informe si causó daños personales o materiales.

El titular del IGP, Hernando Tavera, afirmó que debido a que el epicentro fue a 108 kilómetros de profundidad, se sintió mucho el temblor y detalló que el sismo impactó en la parte norte de Arequipa, en Ica y en Abancay, así como en Lima.

"Por la información que hemos recolectado hasta el momento, la población ha salido bastante asustada a las calles, pero no ha pasado algo más crítico, esperemos que sea así", indicó el funcionario, según reportó el diario El Comercio.

Un #Sismo de magnitud 7.2 se registró en #Perú, informó el Instituto Geofísico del Perú (@Sismos_Peru_IGP).



El epicentro se ubicó a 35 kilómetros al norte de Coracora, en la provincia de Parinacochas, región Ayacucho, y tuvo una profundidad de 108 kilómetros.



El IGP indicó que… pic.twitter.com/IoyzmlWXuM — David de la Paz (@daviddelapaz) August 20, 2026 El jefe de Defensa Civil peruano, Luis Vasquez, aseguró que hasta ese momento no se habían registrado daños. El alcalde de la provincia de Parinacochas, donde se encuentra Coracora, también informó que no había afectaciones en la capital de esa jurisdicción.

Un sismo de magnitud 5,5 había sacudido Perú el último 18 de julio dejando al menos 6 muertos, 32 heridos y más de 300 damnificados, según reportaron el IGP y Defensa Civil. Las cifras oficiales indicaron que 48 viviendas quedaron completamente destruidas y más de 250 sufrieron distintos niveles de afectación.