Histórico homenaje de Los Pumas: lucieron la camiseta de Diego Maradona de 1986 frente a Inglaterra Por la tercera fecha del Nations Championship en Santiago del Estero, la Selección argentina de rugby sorprendió al utilizar una réplica de la mítica casaca azul que usó la Albiceleste en México al cumplirse 40 años de la histórica gesta ante los ingleses. Por Agregar C5N en









El momento del himno con Los Pumas luciendo una histórica casaca. @lospumas

En una tarde cargada de emoción en Santiago del Estero, Los Pumas saltaron al campo de juego para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship con una camiseta que conmovió a los fanáticos. El equipo dirigido por Felipe Contepomi utilizó una casaca de edición limitada que replica el diseño de la Selección argentina campeona del mundo en 1986 en un homenaje que traspasa el deporte argentino.

La iniciativa, impulsada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la firma Le Coq Sportif, busca conmemorar los 40 años de la consagración en México 86. La elección del rival no fue casual, ya que evoca el legendario partido en el que Diego Armando Maradona brilló con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" para eliminar a los ingleses en el Estadio Azteca en cuartos de final. Según informaron desde la UAR, el homenaje "simboliza el reconocimiento a un legado que trascendió el fútbol para convertirse en parte de la memoria colectiva del país".

Recuerdos que atraviesan generaciones y permanecen vivos en la memoria colectiva. Hoy ese legado vuelve a vestirse. Le Coq Sportif x Los Pumas — Edición Limitada ‘86. pic.twitter.com/ksMgtCfsE5 — Los Pumas (@lospumas) July 18, 2026 El diseño de la camiseta respeta los elementos icónicos de la casaca original: presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V y puños blancos. Como detalles distintivos, incorpora el logotipo retro de la marca y el escudo de Los Pumas bordado en color dorado. Para completar el conjunto histórico, los jugadores vistieron pantalones cortos negros y medias blancas con detalles celestes, replicando la estética de la época.

A pesar de su apariencia retro, la camiseta cuenta con tecnología de alto rendimiento adaptada al rugby de élite, incluyendo un sistema de grip antideslizante en el pecho para mejorar el control de la pelota y confección en microfibra de alta resistencia. La prenda salió a la venta este 18 de julio a través de la tienda oficial de la UAR y llegará a los locales deportivos de todo el país el próximo 21 de julio.

Este homenaje se produce en un contexto deportivo vibrante, apenas días después de que la Selección de fútbol liderada por Lionel Messi venciera nuevamente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En lo que respecta al Nations Championship, Los Pumas llegaban a este duelo en el tercer puesto de su zona, tras una derrota inicial ante Escocia y un posterior triunfo frente a Gales. Tras este partido, el equipo nacional emprenderá viaje para medirse en noviembre contra Irlanda, Italia y Francia.