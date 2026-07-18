18 de julio de 2026 Inicio
En Vivo

Histórico homenaje de Los Pumas: lucieron la camiseta de Diego Maradona de 1986 frente a Inglaterra

Por la tercera fecha del Nations Championship en Santiago del Estero, la Selección argentina de rugby sorprendió al utilizar una réplica de la mítica casaca azul que usó la Albiceleste en México al cumplirse 40 años de la histórica gesta ante los ingleses.

Por
El momento del himno con Los Pumas luciendo una histórica casaca.

El momento del himno con Los Pumas luciendo una histórica casaca.

@lospumas

En una tarde cargada de emoción en Santiago del Estero, Los Pumas saltaron al campo de juego para enfrentar a Inglaterra por la tercera fecha del Nations Championship con una camiseta que conmovió a los fanáticos. El equipo dirigido por Felipe Contepomi utilizó una casaca de edición limitada que replica el diseño de la Selección argentina campeona del mundo en 1986 en un homenaje que traspasa el deporte argentino.

una reconocida cantante rompio el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de los pumas
Te puede interesar:

Una reconocida cantante rompió el silencio sobre los rumores de romance con un jugador de Los Pumas

La iniciativa, impulsada por la Unión Argentina de Rugby (UAR) y la firma Le Coq Sportif, busca conmemorar los 40 años de la consagración en México 86. La elección del rival no fue casual, ya que evoca el legendario partido en el que Diego Armando Maradona brilló con la "Mano de Dios" y el "Gol del Siglo" para eliminar a los ingleses en el Estadio Azteca en cuartos de final. Según informaron desde la UAR, el homenaje "simboliza el reconocimiento a un legado que trascendió el fútbol para convertirse en parte de la memoria colectiva del país".

El diseño de la camiseta respeta los elementos icónicos de la casaca original: presenta bastones verticales en dos tonos de azul, cuello en V y puños blancos. Como detalles distintivos, incorpora el logotipo retro de la marca y el escudo de Los Pumas bordado en color dorado. Para completar el conjunto histórico, los jugadores vistieron pantalones cortos negros y medias blancas con detalles celestes, replicando la estética de la época.

A pesar de su apariencia retro, la camiseta cuenta con tecnología de alto rendimiento adaptada al rugby de élite, incluyendo un sistema de grip antideslizante en el pecho para mejorar el control de la pelota y confección en microfibra de alta resistencia. La prenda salió a la venta este 18 de julio a través de la tienda oficial de la UAR y llegará a los locales deportivos de todo el país el próximo 21 de julio.

Este homenaje se produce en un contexto deportivo vibrante, apenas días después de que la Selección de fútbol liderada por Lionel Messi venciera nuevamente a Inglaterra en las semifinales del Mundial 2026. En lo que respecta al Nations Championship, Los Pumas llegaban a este duelo en el tercer puesto de su zona, tras una derrota inicial ante Escocia y un posterior triunfo frente a Gales. Tras este partido, el equipo nacional emprenderá viaje para medirse en noviembre contra Irlanda, Italia y Francia.

La mítica casaca que homenajeó Los Pumas, en su partido ante Inglaterra.

La mítica casaca que homenajeó Los Pumas, en su partido ante Inglaterra.

Mirá el momento de los himnos con Los Pumas y una camiseta muy especial

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

El equipo argentino que dirige Felipe Contepomi logró un gran resultado.

Los Pumas vencieron 35-21 a Gales y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona?

El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil

AFA decidió suspender todos los partidos para recibir a la Selección argentina.

Por el regreso de la Selección, AFA suspendió todos los partidos de este lunes y martes

Colapinto afronta una nueva etapa de la Fórmula 1.

Colapinto largará 13° en el Gran Premio de Bélgica de la Fórmula 1

Coudet y un comienzo complicado con River en el semestre. 
play

Explotó Coudet tras la eliminación de River en la Copa Argentina: "Fue un papelón"

Rating Cero

¿Cómo fue la vida de Camila Bordonaba tras Rebelde Way?

Qué fue de la vida de Camila Bordonaba, la ex Rebelde Way que se alejó de las cámaras

Una inesperada audición cambió el rumbo de Laura Dern: consiguió un papel en “Terciopelo azul”, el filme que marcó un antes y un después en su trayectoria.
play

Este fue el papel inesperado que le cambió la vida a Laura Dern

¿Cómo es y cuánto cuesta el exclusivo bolso que lució Georgina?

Cuánto cuesta el bolso Hermès con el que Georgina Rodríguez se lució en Arabia

Conocé como era el departamento en donde vivía la actriz.

Así era la emblemática casa de Uma Thurman en Nueva York

Para dar vida al legendario rey de Ítaca, el actor pasó de pesar cerca de 90 a unos 75 kilos.

¿Lo repetiría? Cómo fue la increíble transformación de Matt Damon para La Odisea

Conocé uno de los ambientes mas importantes de la casa de Stephie Demner.

Así es el vestidor de Stephanie Demner que ordena tu ropa de forma diferente

últimas noticias

Kylian Mbappé (Francia), Lionel Messi (Argentina) y Harry Kane (Inglaterra).

Mbappé le convirtió dos veces a Inglaterra y lidera la tabla de goleadores del Mundial 2026

Hace 23 minutos
El Tesla Model Y continúa entre los vehículos eléctricos más buscados en el mercado de segunda mano de Estados Unidos.

Qué monto aproximado alcanza un Tesla usado en julio de 2026

Hace 39 minutos
Olmeda de la Cuesta puede representar una alternativa para quienes desean reducir el costo de vida.

Este pueblo solo tiene 3.000 habitantes y busca jóvenes para repoblarlo

Hace 40 minutos
¿Qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno?.

Truco casero: qué parte inesperada de la casa podés limpiar con papel de horno

Hace 41 minutos
¿Quién es el futbolista argentino que tuvo una gran relación con un crack del Barcelona?

El futbolista argentino que llegó al Barcelona e hizo una amistad única con una estrella de Brasil

Hace 41 minutos