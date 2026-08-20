"No lo van a voltear", el fiscal defendió la continuidad del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona

Patricio Ferrari aseguró que alguna de las partes incorporó al expediente una prueba falsa. "Nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina", advirtió en la audiencia de este jueves.

El fiscal Patricio Ferrari , quien lleva la acusación junto a Cosme Iribarren, defendió la continuidad del segundo juicio por la muerte de Diego Maradona después de que el abogado defensor Nicolás D'Albora advirtiera que la Junta Médica analizó estudios que no pertenecían al futbolista . " El juicio no lo van a voltear ", sentenció Ferrari en la audiencia de este jueves.

En medio de un nuevo escándalo en el juicio por la muerte de Diego Maradona, pidieron allanar la prepaga y dos sanatorios

El acusador aseguró que alguna de las partes involucradas incorporó al expediente prueba falsa y disparó: " Nos engañaron, cometieron un delito y ahora quieren voltear un juicio cuando termina ".

Además, el fiscal pidió al tribunal que ordene con urgencia medidas de allanamiento sobre Swiss Medical y la clínica Los Arcos para determinar la autenticidad de la documentación y obtener los registros que permitan establecer qué estudios médicos se realizó realmente el 10.

También solicitó que puedan volver a declarar integrantes de la Junta Médica a partir de la nueva documentación que eventualmente se obtenga. En particular, pidió que sean convocados nuevamente el nefrólogo Hernán Trimarchi y Carlos Cassinelli.

Ferrari reconstruyó cómo los estudios terminaron en el expediente y recordó que dos días después de la muerte del astro del fútbol se había incorporado un poder en el que fueron designados apoderados de Swiss Medical, uno de ellos fue el abogado D'Albora .

Cinco días después de la muerte del futbolista el mismo abogado remitió un registro de llamadas entrantes y salientes desde el barrio donde había muerto Maradona. Ferrari también mostró durante la audiencia documentación enviada desde el estudio de D'Albora y remarcó que allí se informaba que se estaban entregando los estudios de Diego Maradona.

"No se puede andar mintiéndole a la gente diciéndole que le mandan los estudios de Diego Armando cuando mandan los de Don Diego", apuntó el fiscal. Los estudios de la clínica Los Arcos cuestionados corresponden al 31 de agosto de 2011 y al 25 de junio de 2015, un informe de migraciones aportado por la Fiscalía confirma que el 10 estaba fuera del país ambos días.

El fiscal recordó que esa prueba había sido aportada al juicio por las propias partes, admitida por el tribunal y analizada con la participación de peritos de parte, incluida Mariana Flichman, la perito que aportó Nancy Forlini, la gerenta de Gestión de Riesgos de Swiss Medical defendida por D'Albora.

"La genia de Mariana Flichman, ¿no se dio cuenta que los estudios eran de Diego padre?", ironizó el fiscal, acusó a la defensa de querer "empantanar la cancha" y deslizó: "Solo el que puso la trampa puede saber dónde está oculta".