Tragedia en Flores: una mujer murió tras ser arrollada por un tren en las vías del Sarmiento La víctima intentó cruzar en bicicleta por el paso a nivel de la calle Granaderos. El servicio ferroviario operó de manera reducida entre las estaciones Moreno y Liniers durante algunas horas. Por Agregar C5N en









El accidente ocurrió en el paso a nivel de Granaderos, en Flores.

Una mujer de 35 años murió este jueves al ser arrollada por una formación de la línea Sarmiento en el barrio porteño de Flores. El fatal accidente ocurrió durante la siesta en el paso a nivel de la calle Granaderos. La víctima circulaba a bordo de una bicicleta e intentó cruzar la traza ferroviaria antes del impacto con el convoy.

Efectivos de la Policía de la Ciudad e integrantes del SAME acudieron al lugar del siniestro tras los llamados de emergencia. Los médicos constataron la muerte casi instantánea de la ciclista, cuyo cuerpo quedó atrapado debajo de uno de los vagones. Las autoridades informaron además que la víctima sufrió la amputación de ambas piernas como consecuencia de la embestida.

El choque afectó el servicio del tren Sarmiento y generó serios inconvenientes para los pasajeros durante la tarde. Trenes Argentinos limitó el recorrido de las formaciones entre las estaciones Moreno y Liniers desde las 14:15 para permitir las tareas periciales. Esta interrupción temporal dejó fuera de funcionamiento a la terminal de Once y a las paradas intermedias de la capital.

La Policía de la Ciudad abrió una investigación judicial para esclarecer las circunstancias exactas del hecho. La hipótesis principal de las autoridades apunta a un trágico accidente derivado de la maniobra imprudente de la víctima. Las pericias terminaron pasadas las 15:30 y los peritos dispusieron el traslado del cuerpo a la morgue.

El tren Sarmiento normalizó su servicio tras las demoras A través de sus canales oficiales, la empresa ferroviaria comunicó que la traza comenzó a restablecer su itinerario habitual en forma paulatina. La firma estatal informó pasadas las 16 que el servicio "circula con demoras tras colisión en Flores", aunque confirmó la apertura total del paso a nivel Granaderos para el tránsito vehicular y peatonal.