Conmoción en Santa Fe: investigan la muerte de un nene de 6 años por asfixia y el rol de su madre La autopsia al cuerpo de Izán Aguirre determinó que falleció por asfixia, aunque aún los peritos analizan estudios complementarios para establecer cómo ocurrió la maniobra. Su madre, de 28 años, permanece detenida y recibe asistencia psicológica y psiquiátrica. Por Agregar C5N en









Hallaron muerto a Izán Aguirre, de 6 años, y su madre fue detenida.

Izán Aguirre, de 6 años, fue encontrado muerto en los brazos de su madre en su casa de San Justo, Santa Fe. La autopsia del cuerpo del menor confirmó que falleció por asfixia. Los investigadores aún esperan estudios complementarios para precisar la mecánica de la maniobra mientras su madre, de 28 años, continúa detenida y recibe asistencia psicológica y psiquiátrica.

El caso se investiga como un posible episodio de violencia infantil y se espera que la madre del menor se encuentre en condiciones de declarar para avanzar con la audiencia imputativa.

El hecho ocurrió el miércoles por la tarde, alrededor de las 14, en una vivienda de San Justo ubicada en calle Sylvestre Begnis, entre Pedro Millán y la cortada 27. En la casa se secuestraron elementos tecnológicos y se preservó la escena con la intervención de la Policía de Investigaciones y Criminalística.

Este jueves, los fiscales Jorge Nessier y Daniela Montegrosso brindaron una conferencia de prensa y anunciaron la intervención de la fiscal María Laura Urquiza, especializada en homicidios. El expediente, iniciado tras un llamado al 911 y caratulado en principio como "averiguación de causales de muerte", cambió de rumbo luego del testimonio del abuelo paterno, quien acusó a la mujer de haber matado a su hijo.

Conmoción en Santa Fe por la muerte de un menor de 6 años: la teoría de la posesión demoníaca Juan, el abuelo de Izán Aguirre, relató a un medio local que su nuera y el nene iban a almorzar a su casa ese día, pero al no llegar ni responder los llamados decidió acercarse a la vivienda. "Cuando abrí la puerta, encontré a la mujer con el nene en brazos", contó en diálogo con La Radio de Molinas.

Desde la Fiscalía confirmaron que la detenida no tenía antecedentes ni denuncias previas y que el menor no tenía signos vitales cuando arribaron al domicilio. Por su lado, Juan Aguirre aseguró que nunca habían visto señales de maltrato y sostuvo que la joven "estaba poseída" y que "no era ella". Según dijo, cuando le preguntó qué había hecho, la madre respondió que su hijo le hablaba con "voz de dominio". A su vez, el abuelo paterno remarcó que “las horas previas fueron normales” y negó que la mujer consumiera drogas: "A ella la queríamos como nuestra hija".