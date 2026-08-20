Sandra Bullock rompió el silencio tras la muerte de su pareja: "Me pidió que no lo contara" La actriz de Hollywood detalló cómo transitó el dolor durante la dura enfermedad del fotógrafo Bryan Randall, quien falleció en 2023. Hasta hoy solo pudo contárselo a Jennifer Aniston y Amanda Anka. Agregar C5N en









La actriz y su pareja se conocieron cuando él hizo unas fotos en el cumpleaños del hijo mayor de ella. Redes sociales

Sandra Bullock habló por primera vez de la muerte de su pareja, el fotógrafo Bryan Randall, luego de atravesar una dura enfermedad degenerativa por la que su compañero falleció hace tres años.

La actriz de Hollywood detalló la batalla privada que dio el artista de 57 años contra la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Aseguró que fue "traumático", y agregó: "Me pidió que no lo contara… Sé por qué me lo pidió".

Durante su participación en el podcast Smartless, conducido por Jason Bateman, Sean Hayes y Will Arnett, la ganadora de los Premios Oscar confesó que mantuvo el secreto hasta con su círculo íntimo, tanto que implicó su aislamiento en medio de la crianza de sus dos hijos, Louis y Laila, en medio de la pandemia.

"Empecé a llorar la muerte de Bryan cuatro años antes de que falleciera. Algo había cambiado; mi persona se fue mucho antes que su cuerpo", confesó Bullock. La protagonista de Gravity solo pudo revelar sus sentimientos a sus colegas Jennifer Aniston y Amanda Anka, según el medio estadounidense USA TODAY.