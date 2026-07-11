11 de julio de 2026 Inicio
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Los Pumas rugieron en San Juan: vencieron 35-21 a Gales y sumaron su primer triunfo en el Nations Championship

eLa Selección argentina de rugby se recuperó de la derrota con Escocia en el debut del torneo y, con una brillante actuación, venció con autoridad a los galeses. El próximo sábado chocará contra Inglaterra, en Santiago del Estero.

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El equipo argentino que dirige Felipe Contepomi logró un gran resultado.

El equipo argentino que dirige Felipe Contepomi logró un gran resultado.

@lospumas

En una tarde vibrante en el Estadio San Juan del Bicentenario, Los Pumas exhibieron su mejor versión para imponerse 35-21 ante Gales por la segunda fecha del Nations Championship. Tras el traspié sufrido una semana atrás en Córdoba frente a Escocia, los dirigidos por Felipe Contepomi mostraron una notable mejoría en el juego colectivo y en la contundencia ofensiva, logrando no solo su primera victoria en el certamen sino también el punto bonus ofensivo tras apoyar cinco tries.

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El encuentro comenzó cuesta arriba con un try temprano de Dewi Lake para la visita, pero la reacción albiceleste fue inmediata y fulminante. A través de una gran fluidez en el manejo de la pelota entre Mateo y Santiago Carreras, Joaquín Oviedo y Justo Piccardo dieron vuelta el marcador rápidamente.

Aunque los Dragones lograron igualar transitoriamente, la potencia de los delanteros argentinos se hizo sentir antes del entretiempo: un try de Marcos Kremer nacido de un maul y otro de Santiago Carreras tras una acción colectiva de manual permitieron que Argentina se fuera al descanso con una sólida ventaja de 28-14.

Justo Piccardo apoyó un gran try en su vuelta a Los Pumas, ante Gales en el Nations Championship.

Justo Piccardo apoyó un gran try en su vuelta a Los Pumas, ante Gales en el Nations Championship.

Uno de los grandes pilares de la victoria fue Tomás Albornoz, quien estuvo infalible con el pie y aportó 10 puntos producto de cinco conversiones sobre cinco intentos. Además, la jornada en San Juan tuvo un condimento histórico con el reconocimiento al segunda línea Guido Petti, quien alcanzó los 100 caps con la camiseta nacional. A pesar de algunos momentos de imprecisión, Los Pumas nunca perdieron las riendas del partido, demostrando una gran capacidad para levantarse sin permitir que el resultado se les fuera de las manos ante un rival de jerarquía.

En el complemento, el seleccionado nacional mantuvo la intensidad y sentenció la historia con un doblete personal de Joaquín Oviedo, quien apoyó su segundo try tras una excelente asistencia de Piccardo. El equipo debió apelar a su coraje tras varias lesiones, como el corte sufrido por el capitán Julián Montoya -quien debió ser suturado y luego terminó jugando como ala- y la lesión de Tomás Molina. Si bien Gales descontó sobre el final a través de Ben Warren, la superioridad argentina fue indiscutible durante gran parte de los ochenta minutos.

Mateo Carreras en acción frente a Gales por el Nations Championship.

Mateo Carreras en acción frente a Gales por el Nations Championship.

Con este resultado, Los Pumas enderezan su rumbo en el torneo que reúne a las potencias de ambos hemisferios y se enfocan en el cierre de su ventana de local. El próximo desafío será otra prueba de fuego: el sábado 18 de julio, la Selección se enfrentará a Inglaterra en el Estadio Único Madre de Ciudades de Santiago del Estero.

Mirá el resumen de la victoria de Los Pumas frente a Gales en San Juan

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