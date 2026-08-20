Un éxito que no existe: cómo Milei utilizó el índice de inflación mayorista para simular el cumplimiento de su profecía

La difusión del dato del 0,8% de julio activó una campaña oficialista orientada a sustituir la meta de los precios minoristas por una estadística empresarial de menor impacto en el bolsillo de los argentinos. "Es de esperar que para agosto de este año la inflación minorista arranque con cero", había prometido en marzo.

El presidente Javier Milei tergiversó deliberadamente una de sus metas económicas al presentar el reciente índice de inflación mayorista del 0,8% correspondiente al mes de julio como el cumplimiento de su profecía de inflación cero para mediados de este año.

Tras la publicación del dato por parte del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), el jefe de Estado coordinó una masiva reacción triunfalista en sus canales digitales oficiales. Milei publicó numerosas imágenes y mensajes con el propósito de magnificar el resultado de julio. Incluso este jueves anunció que festejará la falsa conquista con un nuevo recital junto a su banda .

En una de sus publicaciones más replicadas en la red social X, Milei exclamó: "Y al final julio empezó con CERO...". El festejo omitió la persistencia del alza de precios que sufren los consumidores en sus gastos diarios de alimentos y servicios básicos.

La maniobra del jefe de Estado busca instalar la idea de un logro definitivo en la estabilización de los precios. Sin embargo, la pretensión oficial representa un intento de engaño a la ciudadanía, debido a que sus proyecciones previas apuntaron de forma exclusiva al indicador minorista. Este último índice es el que determina de manera real la capacidad de compra de la población.

El registro de los discursos presidenciales desmiente de manera categórica la narrativa del oficialismo y expone lo que parece ser una estrategia de manipulación de la opinión pública.

Desde hace más de un año, el mandatario viene prometiendo que la inflación colapsaría de forma definitiva para mediados de 2026, a más tardar en agosto. En ninguna de aquellas oportunidades aclaró que se refería al sector mayorista, el cual carece de relevancia directa para la economía del hogar.

"Quiero decirles que la inflación a mitad del año que viene se va a terminar. La inflación tiene fecha de defunción y eso es a mitad del año que viene", expresó en abril de 2025.

"Se los digo de vuelta: para mitad del año que viene en Argentina no va a haber más inflación", reiteró en mayo de ese mismo año.

"Tenemos la inflación a la baja, la cual va a desaparecer a mitad del año que viene. La inflación va a ser problema del pasado", sostuvo nuevamente en junio de 2025.

"Nosotros sabemos que para mitad del año que viene la inflación va a dejar de existir. ¿Podrá haber fluctuaciones? Sí. Podrá bajar más rápido o más lento en función de lo que hagan los degenerados fiscales, pero inexorablemente va a colapsar", aseguró en julio del año pasado.

En diciembre de 2025 comenzó a correr el arco. "A mitad del año que viene, o agosto, la inflación va a converger a 0, y algo".

En otra aparición de marzo de 2026, el líder de La Libertad Avanza anunció: "Es de esperar que para el mes de agosto de este año la inflación minorista arranque con cero, les guste o no les guste".

En abril de este año introdujo el uso del potencial en el verbo: "Seguimos convencidos que para el mes de agosto la inflación podría empezar con cero".

La diferencia entre inflación mayorista y minorista

El índice de precios mayoristas mide las operaciones comerciales entre empresas y no incluye el costo de los servicios públicos, el transporte, las prepagas ni los alquileres. La celebración oficial de este número equivale a la difusión de una victoria ficticia sobre el flagelo de la inflación general que mes a mes sufren los argentinos.

Sin resultados concretos en el consumo, en el empleo o en el salario de los de abajo, el Gobierno apela a la propaganda discursiva, que funciona como el único sostén de las expectativas de sus votantes. Sin embargo, el intento de engaño choca de frente con el veredicto diario de los bolsillos.