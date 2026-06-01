Quién es la dueña del Ford Ka que usó Claudio Barrelier después del crimen de Agostina Vega

La persona que facilitó el vehículo utilizado por el principal acusado quedó bajo la lupa judicial tras aportar su testimonio sobre los movimientos posteriores al asesinato de la adolescente.

La investigación por el crimen de Agostina Vega , la adolescente de 14 años asesinada en la ciudad de Córdoba , incorporó en los últimos días un elemento que podría resultar determinante para reconstruir los movimientos posteriores de Claudio Barrelier , único imputado hasta el momento. Se trata de un Ford Ka negro que apareció en la escena judicial luego de que las cámaras de seguridad detectaran su presencia en sectores vinculados al descarte del cuerpo de la víctima. Los investigadores intentan establecer si el vehículo fue utilizado para trasladar restos o elementos relacionados con el homicidio.

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El automóvil entró formalmente en la causa cuando los registros fílmicos permitieron identificarlo en recorridos realizados por Barrelier después de la desaparición de Agostina. A partir de esos hallazgos, la fiscalía ordenó el secuestro de la unidad para realizar distintos peritajes y reconstruir con precisión los desplazamientos efectuados durante las horas consideradas clave para el expediente.

La figura de la propietaria del Ford Ka comenzó a cobrar relevancia incluso antes del hallazgo de los restos de la adolescente. Durante las marchas realizadas para exigir la aparición de su hija, Melisa Heredia , madre de Agostina, pidió públicamente que se investigara a la mujer al considerar que mantenía una estrecha relació n con Barrelier. Según manifestó entonces, la propietaria del vehículo habría defendido al acusado cuando la familia de la menor lo señalaba por la desaparición .

“ Quiero que la investiguen a esa mujer. Debe tener algo que ver con mi hija. Ella lo apaña mucho a é l”, dijo Melisa entonces. Luego, agregó: “Es una amante de él. No recuerdo su apellido”.

Hasta el momento, la Justicia no informó imputaciones contra la dueña del automóvil. Sin embargo, el fiscal que conduce la causa busca determinar si conocía el uso que Barrelier le dio al vehículo y si tuvo algún tipo de participación en los hechos posteriores al crimen. La mujer es señalada como una persona cercana al acusado y su nombre permanece bajo análisis mientras avanzan las pericias sobre el Ford Ka.

FORD KA AGOSTINA VERA CLAUDIO BARRELIER HJh5BmQXEAEf6JE El Ford Ka, implicado en la causa.

Qué dijo la dueña del Ford Ka

Según trascendió en las últimas horas, la propietaria del vehículo decidió presentarse de manera espontánea ante la Justicia para brindar su versión de los hechos. Allí sostuvo que fue el propio Claudio Barrelier quien le pidió prestado el Ford Ka durante el domingo posterior a la desaparición de Agostina y aseguró que accedió a entregárselo sin conocer ninguna situación relacionada con la menor.

Su declaración adquirió especial relevancia porque coincide con el período en el que los investigadores ubican varios de los movimientos más comprometidos del principal sospechoso. Las cámaras de seguridad captaron al automóvil en zonas que hoy forman parte de la reconstrucción judicial, motivo por el cual la fiscalía intenta corroborar cada detalle del relato aportado por la mujer.

Otro dato que profundizó las sospechas surgió tras la confirmación del ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros, quien reveló que el Ford Ka había sido lavado antes de los peritajes. Ese detalle abrió nuevas líneas investigativas orientadas a determinar si existió una maniobra destinada a eliminar rastros o evidencias que pudieran comprometer a quienes utilizaron el vehículo después del crimen.

Juan Pablo Quinteros Ministro de Seguridad de Córdoba El ministro de Seguridad de Córdoba, Juan Pablo Quinteros.

Mientras continúan los análisis científicos y el estudio de las imágenes de vigilancia, la Justicia busca establecer si la dueña del automóvil únicamente facilitó el préstamo o si tenía conocimiento de los movimientos realizados por Barrelier. Por ahora no existe ninguna acusación formal en su contra, aunque los investigadores no descartan nuevas declaraciones testimoniales a medida que avance una causa que sigue sumando elementos y posibles protagonistas.