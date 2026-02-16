Paro general de la CGT: transporte se suma y se detienen trenes, colectivos y vuelos La central obrera confirmó la medida de fuerza por 24 horas para el día que Diputados trate la reforma laboral. Será sin movilización al Congreso de la Nación, pero abarcará al transporte público. ¿Cómo funcionarán los servicios durante la jornada de protesta? Por + Seguir en







El paro podría concretarse el jueves 19 de febrero.

La Confederación General de los Trabajadores (CGT) confirmó este lunes el llamado a un paro nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado. La medida de fuerza abarca a varios sindicatos, entre los que se incluye gremios del transporte público como trenes, colectivos y subtes que se plegarían y tendrían paralizados sus servicios.

La Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT) confirmó su adhesión a la medida de fuerza. Se llevará a cabo el mismo día en que se trate la reforma laboral en la Cámara de Diputados. Desde el gremio explicaron: “La UGATT informa a la sociedad que adhiere y acata plenamente lo resuelto por el consejo directivo de la CGT anunciando un paro general nacional. Los gremios enrolados en UGATT garantizamos el paro total de los medios de transporte de pasajeros".

Comunicado de la cámara que agrupa a los sindicatos de transporte "La CGT va al paro general. Se adheriría la UTA. Eso es lo más importante. Si finalmente terminan adhiriéndose a la medida de fuerza, es la clave. Trenes suelen sumarse a la protesta", informaron los conductores Antonio Fernández Llorente y Mariana Verón, en el programa La Mañana por C5N.

A primera hora de la jornada, Andrés Rodríguez, secretario general adjunto de UPCN, había adelantado la chance concreta de llevar a cabo la medida de fuerza y cuestionó el proyecto legislativo al señalar que "ideológicamente antisindical" y "deja mucho que desear frente a la quita de derechos".

La atención estará puesta en lo que hará la Unión General de los Trabajadores (UTA), que nuclea la mayor cantidad de empresas de colectivos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), por donde circulan alrededor de 330 líneas. Por su parte, en lo que respecta al servicio de subte y trenes, los gremios de la Asociación Gremial de Trabajadores del Subterráneo y Premetro (AGTSyP); La Fraternidad, Unión Ferroviaria (UF), la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos (AFSA) y Unión Personal Superior Ferroviario (UPSF), restan detalles pero se sumarían al paro, tal como ocurrió en las últimas medidas de fuerzas impulsadas por la central obrera.