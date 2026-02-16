16 de febrero de 2026 Inicio
Conmoción por el crimen de un empresario en Misiones: lo mataron de un balazo en su casa

Recibió el disparo en el tórax y falleció pese a que había sido trasladado a un hospital para ser asistido. Las autoridades sospechan que hubo un intento de robo.

El hecho se produjo en Misiones.

Un empresario fue asesinado de un balazo en la provincia de Misiones, en el marco de un presunto intento de robo de cuatro ladrones. Las autoridades secuestraron un arma de fuego, plomo y vainas servidas debido a la investigación.

Eugenia Carril tenía 18 años.
El hombre acusado de atropellar y matar a Eugenia Carril en La Plata seguirá detenido

El hecho se registró cuando la víctima, identificada como José Suzuki, de 60 años, se encontraba en un predio y minutos después de la 1 advirtió al sereno de una firma de encomiendas por la presencia de supuestos delincuentes en la calle Violeta de los Alpes.

En tal sentido, la víctima se contactó por WhatsApp con su empleado, luego de que escuchara la alarma de uno de los inmuebles. Después, se acercó para verificar la situación y los presuntos implicados comenzaron a disparar, por lo que el empresario murió a pesar de que fue asistido en el Hospital Marta Schwarz, luego de que recibiera un impacto de bala en el tórax.

El hecho se produjo en Misiones.

En tanto, los investigadores indicaron que el proyectil ingresó por el pecho y salió por la espalda del damnificado, mientras que peritos de la Policía Científica analizaron la escena y recogieron tres vainas servidas y un calibre 22. Además, el personal de la Comisaría Cuarta de la Unidad Regional V incautó plomo del mismo calibre.

Por su parte, la mujer de Suzuki, una ciudadana china de 55 años, declaró que dormía cuando escuchó las detonaciones y se dirigió hasta el lugar donde cayó lesionada su pareja, quien le habría dicho que "eran cuatro chorros con la cara tapada".

El empresario, oriundo de la Ciudad de Buenos Aires y radicado en Iguazú, se encontraba al frente de un comercio de despachos y traslado de encomiendas correspondientes a la firma Crucero Cargo.

Muerte y misterio en Misiones: hallaron un cuerpo atado en el río Paraná

Un cuerpo en avanzado estado de descomposición fue hallado el viernes a orillas del río Paraná, en la zona de la costa de Paticuá, en la ciudad de Eldorado, en Misiones. El cadáver estaba atado, con la cabeza cubierta y con signos de violencia, por lo que las autoridades investigan un posible homicidio.

Antes que la Policía, llegaron las redes sociales: una fotografía del cuerpo se viralizó durante la mañana del viernes, lo que llevó a que se inicie un operativo de búsqueda. Tras varios intentos fallidos por tierra, los efectivos dieron con el lugar, pero era inaccesible tanto a pie como en vehículos, por lo que solicitaron asistencia a la Prefectura Naval Argentina.

Según se informó, el cadáver estaba "semioculto entre piedras de gran porte" y pudieron confirmar que se trataba de un hombre "que no portaba documentación para su identificación". Además, la falta de denuncias de desaparición en la zona dificulta establecer la identidad de la víctima.

