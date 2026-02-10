Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a una medida de fuerza en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que será discutida por el Senado.

La Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a un paro de actividades para este miércoles por la noche en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno , que será debatida por el Senado en el marco de las sesiones extraordinarias en el Congreso.

En un comunicado, la asociación gremial que nuclea a los empleados del subte y el premetro confirmó que se plegará a las medidas de fuerza en oposición a la reforma laboral: "Adherimos a la movilización y al cese de actividades contra la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Javier Milei".

En tal sentido, expuso que llevará adelante una huelga. "En el marco del paro convocado por la CTA de Ixs Trabajadorxs y del cese de actividades dispuesto por la CATT para este miércoles 11 de febrero, llevaremos adelante la siguiente medida: cese del servicio en todas las líneas de Subte y el Premetro, desde las 21hs y hasta el cierre", marcó.

"La reforma laboral representa un profundo retroceso en los derechos de las y los trabajadores y no podemos permitir que avance. Este miércoles, en unidad, nos movilizamos al Congreso para decir no a la reforma laboral", aseveraron.

En el comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará a todas las líneas de subte, por lo que desde las 21 se interrumpirá la circulación en la A, B, C, D, E, H y el premetro. También detalló que el paro será hasta el cierre de la jornada.

Por otro lado, otros gremios también se sumarán al rechazo a la iniciativa, debido a que se interrumpirán los vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos, se paralizarán los servicios de tripulantes de cabina, cesarán las actividades en el transporte marítimo y portuario, se detendrán tareas en astilleros y embarcaciones y se registrarán interrupciones en áreas de transporte y logística terrestre vinculadas a obras y mantenimiento vial.

También se paralizarán operaciones en canales y puertos y se suspenderán actividades en grúas y operaciones portuarias.

Movilización y marcha contra la reforma laboral: qué gremios no harán paro

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia, no se sumarán a la medida, como así tampoco se dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Esta medida se debe a que la semana pasada el Gobierno dictó la conciliación obligatoria en el marco del reclamo salarial que incluyó un paro de todos los trenes durante el jueves 5 de febrero.