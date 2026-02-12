12 de febrero de 2026 Inicio
El tren Sarmiento tendrá complicaciones durante el fin de semana: funcionará con limitaciones e interrupciones

El servicio del transporte tendrá un cronograma diferente desde el sábado hasta el martes 17, último día del feriado, por obras de señalamiento.

El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circularácon restricciones el lunes y martes

El tren no funcionará el sábado y domingo. Mientras que circulará con restricciones el lunes y martes

Por obras de mantenimiento, los trenes de la Línea Sarmiento no circularán durante el fin de semana largo, según detallaron desde Trenes Argentinos.

El paro arrancará a las 21 e irá hasta el cierre de la jornada laboral.
A través de un comunicado que “por obras, el ramal Once-Moreno de la línea Sarmiento no prestará servicio el sábado 14 y el domingo 15 de febrero; y circulará limitado entre Haedo y Moreno, del lunes 16 hasta el martes 17 de febrero a las 18”.

La misma se llevará a cabo en el marco de la Emergencia Ferroviaria decretada por el Gobierno nacional para avanzar con la renovación integral del tendido y del señalamiento entre Villa Luro y Liniers, además de otras intervenciones estratégicas en el corredor.

Tren Sarmiento finde largo febrero

Por otro lado, indicaron que esta modificación es importante para “avanzar con las obras de renovación y mejorar la experiencia del usuario”. Por la característica de las tareas, será necesario interrumpir el suministro eléctrico en las vías generales, lo que imposibilita el normal funcionamiento de los trenes.

Tren Sarmiento: el servicio se verá interrumpido por obras de mantenimiento

Trenes Argentinos informó que las tareas de mantenimiento consisten en la ejecución del tendido de cables troncales para el nuevo sistema de señalización y el traspaso de los circuitos de vía a unos nuevos y más modernos entre Haedo y Castelar.

Al mismo tiempo, se avanzará con trabajos en los nuevos pasos bajo a nivel de la calle Lorca (entre Caballito y Flores) y de Yrigoyen (entre Villa Luro y Liniers), donde se realizarán adecuaciones en zona de vías. Además, se llevarán adelante tareas de renovación del tendido ferroviario en la estación Once, con personal propio.

De igual modo, se indicó que las tareas podrían suspenderse dependiendo de las condiciones climáticas durante el fin de semana. En caso de lluvias, tormentas o fenómenos adversos, las obras podrían reprogramarse hasta nuevo aviso.

Por ello, los pasajeros podrán consultar novedades en la página oficial o en la app de Trenes Argentinos.

