El Vaticano celebrará el 400° aniversario de la Basílica de San Pedro con la apertura de zonas nunca vistas La Santa Sede confirmó el cronograma de eventos para conmemorar el cuarto centenario de la gran iglesia vaticana, construida por Bramante, Miguel Ángel y Bernini. "Es una oportunidad para revitalizar la profesión de fe del primer Papa", expresó el cardenal Gambetti. Por + Seguir en







La Basílica de San Pedro fue inaugurada el 18 de noviembre de 1626.

La Basílica de San Pedro, corazón de la Iglesia Católica en el Vaticano y joya de la arquitectura renacentista, se prepara para celebrar los 400 años de historia con una serie de iniciativas litúrgicas y propuestas culturales donde se realizará una apertura de áreas del complejo monumental que hasta ahora no estaban accesibles al público.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/VaticanNews/status/2023494149434208732&partner=&hide_thread=false Cardinal Mauro Gambetti, Archpriest of St. Peter’s Basilica, announces several initiatives to mark the 400th anniversary of the Basilica’s dedication, including a multilingual platform for pilgrims and the launch of the new ‘Michelangelus’ font.https://t.co/mvRkKw2K0A — Vatican News (@VaticanNews) February 16, 2026 "Un aniversario es siempre una oportunidad para conmemorar un acontecimiento histórico, en este caso, para preservar la memoria del primer Papa, Pedro, y de la basílica que reitera la memoria viva de Jesucristo y se basa en la profesión de fe del mismo apóstol Pedro", explicó el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro y presidente de la "Fabbrica di San Pietro", al presentar el programa de celebraciones, que concluirá el 18 de noviembre de 2026 con una misa presidida por el papa León XIV.

Consagrada hace cuatro siglos, el 18 de noviembre de 1626, por el Papa Urbano VIII Barberini, el gran templo vaticano fue construida por Donato Bramante, Miguel Ángel y Bernini y se convirtió la mayor iglesia del mundo, con un gran simbolismo para los millones de fieles que llegan cada año (20 millones de visitantes en 2025).

Basilica San Pedro cúpula Una vista de la cúpula de San Pedro desde la terraza de la Basílica. Uno de los anuncios más relevantes fue la apertura total de la terraza de la Basílica, para descongestionar el flujo de peregrinos, cuyas filas no disminuyeron ni siquiera tras el fin del Jubileo, y mejorar tanto la seguridad como el clima de oración. “Queremos aligerar el peso de las presencias en la basílica y favorecer un mayor recogimiento espiritual, pero al mismo tiempo ofrecer nuevos espacios para conocer mejor a San Pedro mediante recorridos temáticos”, explicó el Cardenal.

Por otro lado, Gambetti confirmó que el área de restauración actualmente presente en la terraza cambiará. "Se duplicará el espacio existente y continuará siendo gestionado por la Fábrica de San Pedro", subrayó el purpurado que precisó que tendrá unos 100 metros cuadrados y se ubicará en el lado opuesto al rincón donde se encuentra actualmente.