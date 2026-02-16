16 de febrero de 2026 Inicio
El Vaticano celebrará el 400° aniversario de la Basílica de San Pedro con la apertura de zonas nunca vistas

La Santa Sede confirmó el cronograma de eventos para conmemorar el cuarto centenario de la gran iglesia vaticana, construida por Bramante, Miguel Ángel y Bernini. "Es una oportunidad para revitalizar la profesión de fe del primer Papa", expresó el cardenal Gambetti.

La Basílica de San Pedro fue inaugurada el 18 de noviembre de 1626.

La Basílica de San Pedro fue inaugurada el 18 de noviembre de 1626.

La Basílica de San Pedro, corazón de la Iglesia Católica en el Vaticano y joya de la arquitectura renacentista, se prepara para celebrar los 400 años de historia con una serie de iniciativas litúrgicas y propuestas culturales donde se realizará una apertura de áreas del complejo monumental que hasta ahora no estaban accesibles al público.

"Un aniversario es siempre una oportunidad para conmemorar un acontecimiento histórico, en este caso, para preservar la memoria del primer Papa, Pedro, y de la basílica que reitera la memoria viva de Jesucristo y se basa en la profesión de fe del mismo apóstol Pedro", explicó el cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro y presidente de la "Fabbrica di San Pietro", al presentar el programa de celebraciones, que concluirá el 18 de noviembre de 2026 con una misa presidida por el papa León XIV.

Consagrada hace cuatro siglos, el 18 de noviembre de 1626, por el Papa Urbano VIII Barberini, el gran templo vaticano fue construida por Donato Bramante, Miguel Ángel y Bernini y se convirtió la mayor iglesia del mundo, con un gran simbolismo para los millones de fieles que llegan cada año (20 millones de visitantes en 2025).

Basilica San Pedro cúpula
Una vista de la cúpula de San Pedro desde la terraza de la Basílica.

Una vista de la cúpula de San Pedro desde la terraza de la Basílica.

Uno de los anuncios más relevantes fue la apertura total de la terraza de la Basílica, para descongestionar el flujo de peregrinos, cuyas filas no disminuyeron ni siquiera tras el fin del Jubileo, y mejorar tanto la seguridad como el clima de oración. “Queremos aligerar el peso de las presencias en la basílica y favorecer un mayor recogimiento espiritual, pero al mismo tiempo ofrecer nuevos espacios para conocer mejor a San Pedro mediante recorridos temáticos”, explicó el Cardenal.

Por otro lado, Gambetti confirmó que el área de restauración actualmente presente en la terraza cambiará. "Se duplicará el espacio existente y continuará siendo gestionado por la Fábrica de San Pedro", subrayó el purpurado que precisó que tendrá unos 100 metros cuadrados y se ubicará en el lado opuesto al rincón donde se encuentra actualmente.

conferencia de prensa vaticano
El cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro, en la conferencia de prensa de presentación de los actos conmemorativos del 400 aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro.

El cardenal Mauro Gambetti, arcipreste de la Basílica Papal de San Pedro, en la conferencia de prensa de presentación de los actos conmemorativos del 400 aniversario de la dedicación de la Basílica de San Pedro.

También se prevé la futura apertura de los grandes pabellones de las cúpulas Gregoriana y Clementina, con propuestas didácticas especialmente pensadas para niños y jóvenes. Además, para gestionar mejor los flujos, se implementará un nuevo sistema digital de acceso, SmartPass, integrado en la web oficial de la basílica, junto con una red de sensores que permitirá monitorizar en tiempo real la presencia de visitantes y mejorar la seguridad.

Esta iniciativa se da en contexto del proyecto "Oltre il visibile" (Más allá de lo visible), presentado en la sala de prensa vaticana. La propuesta es fruto de la colaboración entre la Fabbrica di San Pietro y la energética Eni, y tiene como objetivo salvaguardar la estabilidad estructural de la basílica mediante un sistema de monitoreo permanente e integrado.

julio II
Una imagen de Julio II, el Papa que encargó la construcción de la Basílica al arquitecto Donato Bramante.

Una imagen de Julio II, el Papa que encargó la construcción de la Basílica al arquitecto Donato Bramante.

"En los últimos años hemos emprendido un camino orgánico que nos llevó a pensar la Basílica como un sistema vivo, que debe ser conocido, custodiado y comunicado con herramientas adecuadas a nuestro tiempo", explicó Gambetti. Y añadió: "El proyecto realizado con Eni y las demás iniciativas proyectan la mirada hacia el futuro, hacia el cuarto milenio, integrando investigación histórica, estudio científico y digitalización".

