Paro de subtes hoy, miércoles 11 de febrero: a qué hora arranca, hasta cuándo dura y a qué líneas afecta

Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmaron que se sumarán a la medida de fuerza convocada por la CGT en rechazo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se comienza a debatir en el Senado.

El paro arrancará a las 21 e irá hasta el cierre de la jornada laboral.

Los trabajadores nucleados en la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro (AGTSyP) confirmaron que se sumarán al paro de transportes que se realizará en medio de la medida de fuerza convocada por la Confederación General de Trabajo (CGT) en reclamo a la reforma laboral que impulsa el Gobierno y que se debatirá en el Senado.

Las medidas de fuerza arrancarán a partir de las 13.
La interrupción del servicio se da en medio de reclamos por mejoras laborales y salariales que afectan a los empleados, pero también a los miles de usuarios que utilizan el medio de transporte para viajar en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

En el comunicado compartido, escribieron: "Adherimos a la movilización y al cese de actividades contra la reforma laboral que intenta imponer el gobierno de Javier Mile. En el marco del paro convocado por la CTA de Ixs Trabajadorxs y del cese de actividades dispuesto por la CATT para este miércoles 11 de febrero, llevaremos adelante la siguiente medida”.

Fue entonces que aclararon que afectará a todas las líneas del subte y desde las 21 se interrumpirá la circulación en la A, B, C, D, E, H y el Premetro. La medida será hasta el cierre de la jornada.

Subtes

Por otro lado, otros gremios también se sumarán al rechazo a la iniciativa, debido a que se interrumpirán los vuelos comerciales por la adhesión de los pilotos, se paralizarán los servicios de tripulantes de cabina, cesarán las actividades en el transporte marítimo y portuario, se detendrán tareas en astilleros y embarcaciones y se registrarán interrupciones en áreas de transporte y logística terrestre vinculadas a obras y mantenimiento vial.

