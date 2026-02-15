Por el recital de Bad Bunny, hay cambio de horario en las líneas de Subte: el cronograma Durante el fin de semana largo de Carnaval hay algunas modificaciones en el esquema de funcionamiento, tanto por la realización de obras como por la presentación del puertorriqueño en el Estadio Monumental. Por + Seguir en







Las líneas B y D del Subte porteño funcionan con horario diferenciado este domingo.

Durante el fin de semana largo de Carnaval hay algunas modificaciones en el cronograma de funcionamiento del Subte porteño, no solo por la implementación del horario de feriados sino también por obras y por el último show de Bad Bunny en el Estadio Monumental.

De este modo, el domingo 15 de febrero las líneas B y D inician su servicio a las 10, debido a obras de renovación de potencia en la Línea B.

La medida, anunciada tanto por Emova como por el Gobierno de la Ciudad, implica que, en vez de empezar su cronograma a las 8 como todos los domingos y feriados, las dos líneas prestarán su servicio desde las 10.

Más allá de la modificación, la línea B funcionará con los horarios estipulados en el cronograma oficial. La línea D, por su parte, extenderá su horario hasta la 1:30 del lunes 16 por la presentación de Bad Bunny en River, aunque los últimos servicios cuentan con algunos condicionantes.

El domingo 15 de febrero las Líneas B y D iniciarán su servicio a las 10 por obras de renovación de potencia. Cambio de horario en la línea B, hoy 15 de febrero Inicio del servicio: 10.00.

Último tren de desde L. N. Alem: 22.31.

Último tren desde J.M. de Rosas - Villa Urquiza: 22.00. Cambio de horario en la línea D, hoy 15 de febrero Inicio del servicio: 10.00

Último tren desde Congreso de Tucumán: 1.30 (servicios especiales por el show de Bad Bunny en River)

Último tren desde Catedral: 22.31. Servicios especiales de la línea D por el show de Bad Bunny en River: estaciones habilitadas Por la presentación de Benito en el Monumental, la línea D prestará servicios especiales hasta la 1.30 de la madrugada. Solo se permitirá el ingreso en Congreso de Tucumán y habrá cuatro paradas estratégicas para el descenso de pasajeros. Estas son: