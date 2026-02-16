16 de febrero de 2026 Inicio
Reunión clave de la CGT para definir si convoca a un paro el día del debate de la reforma laboral en Diputados

La conducción de la central obrera se reúne este lunes por videoconferencia para resolver una eventual huelga general que coincida con el tratamiento del proyecto. El encuentro se da en medio de la polémica por el recorte salarial en las licencias por enfermedad, punto sobre el que el Gobierno anticipó cambios.

La conducción de la Confederación General del Trabajo (CGT) adelantó para este lunes a las 16 una reunión decisiva en la que definirá si convoca a un paro nacional el mismo día en que la Cámara de Diputados trate la reforma laboral. La cita será por videollamada y llega en un clima de máxima tensión política y sindical.

Las fintech consideran que Argentina necesita “con urgencia una modernización laboral profunda”.
El encuentro estaba previsto para más adelante, pero el ritmo que el oficialismo pretende imprimirle al proyecto, que ya obtuvo media sanción en el Senado, forzó a la central obrera a mover sus tiempos. En el sindicalismo dan por descontado que el Gobierno buscará acelerar el dictamen en comisión y llevar la iniciativa al recinto en cuestión de días.

La discusión interna se da con dos posiciones marcadas. Por un lado, el sector dialoguista, que apuesta a seguir negociando modificaciones hasta último momento. Por el otro, el ala más dura, que presiona por una respuesta contundente en la calle y ve en el paro general de 24 horas la herramienta adecuada para marcar límites.

El detonante más reciente fue el artículo que recorta el salario durante las licencias por enfermedad. El texto aprobado en el Senado prevé reducir del 100% actual al 75% o incluso al 50% el pago, según el caso. La reacción sindical fue inmediata. En medio del revuelo, el Gobierno dio marcha atrás parcialmente y anticipó que impulsará cambios en Diputados para que los trabajadores con enfermedades de mayor gravedad continúen cobrando el total de sus haberes.

Ese gesto abrió una ventana de negociación, aunque no desactivó el malestar. En la CGT advierten que el debate excede ese punto y que el proyecto, en su conjunto, implica una modificación sustancial del esquema laboral vigente.

