El Subte D extenderá su horario el fin de semana por los shows de Bad Bunny en River

Para facilitar la salida del recital del Monumental, la línea de subte extenderá su servicio hasta la madrugada. La medida busca incentivar el transporte público y evitar el colapso en el barrio de Núñez.

Con motivo de los shows de Bad Bunny en el estadio Monumental, el servicio de Subterráneos de Buenos Aires extenderá el horario de la Línea D durante el fin de semana largo de carnaval.

Este viernes, sábado y domingo , una vez finalizado el horario habitual, las formaciones continuarán saliendo únicamente de la estación Congreso de Tucumán y habrá cuatro estaciones habilitadas para el descenso: Olleros, Palermo, Pueyrredón y 9 de Julio. El último tren saldrá a la 1.30.

La medida busca incentivar el uso del transporte público y evitar el colapso del tránsito privado en el barrio de Núñez, después de que asistan al recital del músico puertorriqueño.

Asimismo, el domingo 15, las líneas B y D comenzarán a prestar servicio a las 10 de la mañana -en lugar de las 8-, debido a la obra de renovación del sistema de potencia de la Línea B.

Esa línea se encuentra en pleno proceso de modernización : se están fabricando los nuevos coches que permitirán reemplazar la flota completa y, para eso, se debe incrementar la potencia de 600 a 1.500 voltios.

Durante la madrugada del domingo, se van a realizar pruebas de funcionamiento del sistema de potencia, tracción y señalamiento, y para eso se necesita tomar la energía de la subestación eléctrica 9 de Julio de la Línea D.

Subte: hay cronograma especial por el feriado de carnaval

El lunes 16 y martes 17 todas las líneas funcionarán con servicio de feriado y abrirán sus puertas a las 8. La extensión horaria busca reducir la dependencia del transporte privado y, al mismo tiempo, potenciar la cultura en la Ciudad. Con el nuevo cronograma todos los viernes y sábados la Línea B funciona hasta las 2 de la mañana y se hacen servicios especiales de desconcentración por eventos masivos en distintas líneas.