10 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Los gremios del transporte definieron sus posturas de cara a la discusión en el Senado por la reforma laboral, por la cual se llevará adelante una movilización frente al Congreso.

Por
Los sindicatos definieron sus posturas.

Los sindicatos definieron sus posturas.

El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.
Te puede interesar:

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

La medida anunciada por las organizaciones sindicales busca impulsar una masiva manifestación convocada al Congreso para rechazar la reforma laboral promovida por la administración de La Libertad Avanza. La concentración se llevará en simultáneo con el debate del Senado sobre el proyecto, previsto para las 11.

Durante un encuentro llevado a cabo el lunes, las autoridades de la CATT advirtieron que la iniciativa pretende "precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía".

congreso
Se realizará una movilización al Congreso.

Se realizará una movilización al Congreso.

En tal sentido, alertaron sobre la situación de los salarios: "Se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza. Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos".

Por su parte, el secretario general de la CGT Jorge Sola marcó en una conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno "ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores". Además, anticipó que la marcha de este miércoles será "multitudinaria y contundente".

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos este miércoles 11 de febrero

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adherirá a la movilización contra la reforma laboral, aunque no llamó a un paro de actividades, por lo que se espera que los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulen normalmente, aunque podrían registrarse demoras debido a la marcha.

Cómo funcionarán los trenes este miércoles 11 de febrero

En este marco, La Fraternidad tampoco llamó a un paro y se estima que la circulación de todas las líneas de trenes se desarrollará como es habitual. Sin embargo, al igual que los colectivos, existe la chance de que de que se produzcan tardanzas.

Cómo funcionarán los subtes este miércoles 11 de febrero

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a un paro de actividades para este miércoles por la noche. En el comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará a todas las líneas de subte, por lo que desde las 21 se interrumpirá la circulación en la A, B, C, D, E, H y el premetro. También detalló que el paro será hasta el cierre de la jornada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Paro de colectivos de la línea 148.

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA

En la marcha y movilización del miércoles contra la Reforma Laboral, el subte tendrá interrupciones paciales

Paro de subte para este miércoles 11 de febrero: a qué hora arranca y cómo funcionará el servicio

La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

La UTA advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos para el miércoles por el conflicto salarial

Una estación de la Línea D vuelve a estar operativa tras reformas.

Después de tres meses, este lunes reabre la estación Agüero de la Línea D

La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

Rating Cero

La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

El descargo de la actriz apunto a un integrante del jurado.

Polémica en MasterChef: Emilia Attias confesó por qué le robó la crema a Miguel Ángel Rodríguez

Las mediáticas recordaron el cruce que tuvieron en el Bailando.

Moria Casán recordó la icónica pelea con Silvina Escudero: "Evolucionamos..."

Rodrigo de Paul y Tini Stoessel se comprometieron a mediados de 2025.
play

Tini Stoessel habló por primera vez de su casamiento con Rodrigo de Paul: ¿cuándo será?

Maxi López quedó afuera de Olga de una forma repentina. 

Dejaron afuera de Olga a Maxi López: "me parece antipático"

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026.

Quiénes son los principales famosos que se separaron en el inicio del 2026

últimas noticias

Los astros tienen algo para decirte en relación a la salud, el amor y el dinero.

Horóscopo de hoy, miércoles 11 de febrero

Hace 17 minutos
La mediática contó detalles de su imputación en Instagram. 

Daniela Celis enfrenta una causa penal por apuestas ilegales: "Qué injusta que es la vida"

Hace 19 minutos
Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Hace 22 minutos
Marcha por pedido de Justicia por la muerte de Rocío Alvarito. (PH: Marina Espeche)

Declaró el novio de Rocío Alvarito, la joven que falleció tras caer de un balcón: "Se puso agresiva"

Hace 36 minutos
El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

Hace 1 hora