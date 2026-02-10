Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

Los gremios del transporte definieron sus posturas de cara a la discusión en el Senado por la reforma laboral, por la cual se llevará adelante una movilización frente al Congreso.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a un cese de actividades para este miércoles desde las 13 para rechazar la reforma laboral impulsada por el Gobierno y que será debatida ese día por el Senado. La medida fue confirmada luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) convocara a una movilización en oposición de la iniciativa.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas y en qué horarios

La medida anunciada por las organizaciones sindicales busca impulsar una masiva manifestación convocada al Congreso para rechazar la reforma laboral promovida por la administración de La Libertad Avanza. La concentración se llevará en simultáneo con el debate del Senado sobre el proyecto, previsto para las 11.

Durante un encuentro llevado a cabo el lunes, las autoridades de la CATT advirtieron que la iniciativa pretende "precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía".

En tal sentido, alertaron sobre la situación de los salarios: "Se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza. Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos".

Por su parte, el secretario general de la CGT Jorge Sola marcó en una conferencia de prensa que la propuesta del Gobierno "ataca y cerca los derechos laborales y colectivos de los trabajadores". Además, anticipó que la marcha de este miércoles será "multitudinaria y contundente".

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos este miércoles 11 de febrero

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adherirá a la movilización contra la reforma laboral, aunque no llamó a un paro de actividades, por lo que se espera que los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulen normalmente, aunque podrían registrarse demoras debido a la marcha.

Cómo funcionarán los trenes este miércoles 11 de febrero

En este marco, La Fraternidad tampoco llamó a un paro y se estima que la circulación de todas las líneas de trenes se desarrollará como es habitual. Sin embargo, al igual que los colectivos, existe la chance de que de que se produzcan tardanzas.

Cómo funcionarán los subtes este miércoles 11 de febrero

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a un paro de actividades para este miércoles por la noche. En el comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará a todas las líneas de subte, por lo que desde las 21 se interrumpirá la circulación en la A, B, C, D, E, H y el premetro. También detalló que el paro será hasta el cierre de la jornada.