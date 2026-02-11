Cómo será el paro de transporte en el AMBA de este miércoles 11 de febrero: así funcionarán subtes, colectivos y trenes

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una medida de fuerza desde las 13 en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

La Confederación General del Transporte (CGT) convocó a una movilización en oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno que será debatida por el Senado y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumó a la medida de fuerza que comenzará a las 13.

La protesta anunciada por las organizaciones sindicales busca impulsar una masiva manifestación convocada al Congreso para rechazar la reforma laboral promovida por la administración de La Libertad Avanza.

Durante un encuentro llevado a cabo el lunes, las autoridades de la CATT advirtieron que la iniciativa pretende "precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía".

La Fraternidad , que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria , que dirige Sergio Sasia , no se sumarán a la medida, como así tampoco se dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adherirá a la movilización contra la reforma laboral, aunque no llamó a un paro de actividades, por lo que se espera que los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulen normalmente , aunque podrían registrarse demoras debido a la marcha.

Cómo funcionarán los trenes este miércoles 11 de febrero

En este marco, La Fraternidad tampoco llamó a un paro y se estima que la circulación de todas las líneas de trenes se desarrollará como es habitual. Sin embargo, al igual que los colectivos, existe la chance de que de que se produzcan tardanzas.

Cómo estará afectado el subte en el paro de transporte el miércoles 11 de febrero

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a un paro de actividades para este miércoles por la noche. En el comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará a todas las líneas de subte, por lo que desde las 21 se interrumpirá la circulación en la A, B, C, D, E, H y el premetro. También detalló que el paro será hasta el cierre de la jornada.