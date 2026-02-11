11 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Cómo será el paro de transporte en el AMBA de este miércoles 11 de febrero: así funcionarán subtes, colectivos y trenes

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a una medida de fuerza desde las 13 en rechazo a la reforma laboral impulsada por el Gobierno.

Por
Las medidas de fuerza arrancarán a partir de las 13.

Las medidas de fuerza arrancarán a partir de las 13.

Redes sociales

La Confederación General del Transporte (CGT) convocó a una movilización en oposición a la reforma laboral impulsada por el Gobierno que será debatida por el Senado y la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) se sumó a la medida de fuerza que comenzará a las 13.

El paro arrancará a las 21 e irá hasta el cierre de la jornada laboral.
Te puede interesar:

Paro de subtes en rechazo a la reforma laboral: a qué hora arranca y hasta cuándo dura

La protesta anunciada por las organizaciones sindicales busca impulsar una masiva manifestación convocada al Congreso para rechazar la reforma laboral promovida por la administración de La Libertad Avanza.

Durante un encuentro llevado a cabo el lunes, las autoridades de la CATT advirtieron que la iniciativa pretende "precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía".

La Fraternidad, que lidera Omar Maturano, y la Unión Ferroviaria, que dirige Sergio Sasia, no se sumarán a la medida, como así tampoco se dispondrá ninguna paralización de actividades la Unión Tranviarios Automotor (UTA), que encabeza Roberto Fernández, por lo que este miércoles estará garantizado el servicio de colectivos en el AMBA.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos este miércoles 11 de febrero

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que adherirá a la movilización contra la reforma laboral, aunque no llamó a un paro de actividades, por lo que se espera que los colectivos del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) circulen normalmente, aunque podrían registrarse demoras debido a la marcha.

Cómo funcionarán los trenes este miércoles 11 de febrero

En este marco, La Fraternidad tampoco llamó a un paro y se estima que la circulación de todas las líneas de trenes se desarrollará como es habitual. Sin embargo, al igual que los colectivos, existe la chance de que de que se produzcan tardanzas.

Cómo estará afectado el subte en el paro de transporte el miércoles 11 de febrero

Por su parte, la Asociación Gremial de Trabajadores del Subte y Premetro convocó a un paro de actividades para este miércoles por la noche. En el comunicado, el sindicato señaló que la medida de fuerza afectará a todas las líneas de subte, por lo que desde las 21 se interrumpirá la circulación en la A, B, C, D, E, H y el premetro. También detalló que el paro será hasta el cierre de la jornada.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Los sindicatos definieron sus posturas.

Paro de transporte: cómo funcionarán los colectivos, trenes y subtes este miércoles 11 de febrero

El servicio de subte estará afectado por la medida de fuerza.

Paro de subtes: una por una, qué líneas estarán afectadas

Paro de colectivos de la línea 148.

Paro de colectivos en dos líneas del AMBA

En la marcha y movilización del miércoles contra la Reforma Laboral, el subte tendrá interrupciones paciales

Paro de subte para este miércoles 11 de febrero: a qué hora arranca y cómo funcionará el servicio

La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

La UTA advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.

La UTA amenazó con un paro de colectivos para el miércoles por el conflicto salarial

Rating Cero

¿Quién renunció a Olga?

Una figura renunció a Olga y causó enojo en el canal

Leo García sorprendió con un cambio físico que acompañó su momento musical.

La impresionante transformación de Leo García: es otra persona

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Ahora, llegó a la gran N roja una serie sorprendente estadounidense que fue furor en cines en el 2016, Animal Kingdom, y en este momento está en el top ten de las más vistas en este sitio web. 
play

Cuál es la trama de Animal Kingdom, la serie que fue un éxito, llegó a Netflix y ya está entre lo más visto

Johansson es una de las pocas Vengadores originales cuyo regreso al UCM no está confirmado tras Endgame. En el último filme sobre el grupo de superhéroes, Natasha se sacrifica lanzándose al vacío en Vormir para que los demás puedan hacerse con la Gema del Alma y así traer a todo el mundo de vuelta tras el chasquido de Thanos.

Fue una de las mejores películas de los últimos años de Marvel y Scarlett Johansson había pedido que su nombre no aparezca: cuál es

El relato se adentra en la intimidad del clan Cody, una familia que detrás de una fachada despreocupada esconde una estructura criminal tan organizada como implacable.
play

Esta serie de crimen y drama tiene 6 temporadas y desde que llegó a Netflix es de lo más visto: cómo se llama

últimas noticias

play

El Senado debate la reforma laboral del Gobierno

Hace 21 minutos
Exequiel Palacios se convirtió en referencia de la moda con una prenda que llamó la atención.

El abrigo que todos van a querer para el invierno: la chaqueta de Exequiel Palacios que es furor

Hace 26 minutos
Los Therian se autoperciben animales y adoptan sus comportamientos.

Fenómeno Therian: quiénes son y cómo viven las personas que se identifican con animales

Hace 27 minutos
No quise matarlo, confesó Marcos Pires ante el fiscal sobre el crimen de su hermano, Lucas

Se entregó y confesó el hermano de Lucas Pires, el exfutbolista del ascenso asesinado

Hace 30 minutos
play
Diego Valdés volvió a ser titular y respondió con una actuación decisiva.

De casi ni jugar en el semestre pasado a ser uno de las figuras del Torneo Apertura 2026

Hace 37 minutos