Eclipse solar anular del martes 17 de febrero: cuáles son los mejores lugares para ver el "anillo de fuego" La luna tapará el sol y brindará un espectáculo astronómico para muy pocas personas. Cómo se verá desde Argentina.







Eclipse solar anular.

El satélite natural de la Tierra tapará al sol en un 96% este martes dando lugar al eclipse solar anular con su característico "anillo de fuego" que solo se podrá apreciar desde una zona remota al sur del planeta. Sin embargo, no pasará desapercibido para los países cercanos.

Este fenómeno marcará el inicio de una serie de eventos celestes que atraerán la atención de científicos y aficionados en todo el mundo. La fase máxima del eclipse durará poco más de dos minutos, y la NASA destaca la importancia de observar el evento con protección ocular adecuada.

¿Qué es un eclipse solar anular? El evento astronómico comenzará a las 6:56 y concluirá a las 11:27, hora local argentina. Para contemplar cualquier eclipse es necesario usar gafas para eclipse certificadas o filtros solares homologados, tanto para la observación a simple vista como para el uso de binoculares, cámaras o telescopios. O se recomienda recurrir a métodos de observación indirecta, como proyectores estenopeicos que proyectan la imagen del Sol sobre una superficie.

Eclipse solar anular: dónde se podrá ver el "anillo de fuego" El eclipse solar anula solo será observable en la Antártida, en una franja de unos 4.282 kilómetros de largo por 616 kilómetros de ancho. Fuera de esa zona ya no se verá el "anillo de fuego" que identifica este eclipse, sino que se observará como un eclipse solar parcial en otras zonas el continente antártico, en el sur de Argentina y Chile, como Tierra del Fuego y Punta Arenas, y en áreas del sur de África.

Cuál es la diferencia entre un eclipse total, un eclipse anular y un eclipse parcial Un eclipse solar anular ocurre cuando la Luna pasa frente al sol, pero no logra cubrirlo por completo porque se encuentra más lejos de la Tierra y se ve más pequeña en el cielo. Por eso, la silueta lunar deja visible un aro de luz solar alrededor, lo que forma el característico “anillo de fuego”.