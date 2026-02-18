Paro general de la CGT: qué líneas de colectivos funcionarán durante la medida de fuerza Tras la adhesión de UTA al cese de actividades propuesto por la CGT en rechazo a la reforma laboral, DOTA y Metropol comunicaron que brindarán servicio con normalidad. Qué líneas circularán este jueves. Por + Seguir en







La empresa DOTA no adherirá al paro general del 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. Instagram: @dota_buses

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará al paro general convocado por CGT y otras asociaciones sindicales en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en Diputados. Sin embargo, DOTA y La Nueva Metropol, dos de los principales operadores de transporte público en Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, anunciaron que no acatarán la medida y prestarán servicio normalmente.

En diálogo con Radio Buenos Aires, el director del Grupo DOTA, Marcelo Pasciuto, antes de conocerse el anuncio de UTA en el que confirmaron la adhesión al paro propuesto por la Confederación General del Trabajo (CGT), había argumentado que no existía comunicación oficial de los sindicatos sobre la medida.

colectivo dota Los trabajadores de DOTA y La Nueva Metropol fueron notificados para presentarse a trabajar el 19 de febrero. Redes Sociales "Los colectivos están disponibles; el que venga a trabajar, sale", había afirmado el empresario ante la incertidumbre por la jornada de protesta nacional. Según su visión, la falta de notificaciones formales por parte de la UCRA o la UTA eran suficientes para mantenerse al margen de la medida de fuerza. "Si nadie dijo nada hasta ahora, no creo que haya paro", sentenció.

Sin embargo, en horas de la tarde, tras el comunicado oficial de la UTA en el que confirmaron el cese de actividades en concordancia con la propuesta de gran parte del sector sindical, Pasciuto ratificó a C5N la decisión de DOTA y La Nueva Metropol de mantener el normal funcionamiento de las distintas líneas de colectivo que nuclean ambos grupos empresarios en el Gran Buenos Aires y Capital Federal.

En redes sociales circuló un mensaje que intima a choferes y demás trabajadores. Según los usuarios, el comunicado se exhibió en distintas sedes y puntas de línea del grupo empresario. "Les reiteramos la obligación de cumplir con el servicio público de conformidad con los cronogramas de servicios habituales y, en caso de ausentarse, le serán aplicadas las medidas según corresponda", advirtieron las autoridades de DOTA. La Nueva Metropol también circuló avisos similares en sus terminales y oficinas.

Comunicado empresa DOTA El comunicado de DOTA a sus empleados, en el que confirmaron que presetarán servicio durante la jornada de paro general. X: @CiudadDeBondis Qué líneas de colectivos funcionarán durante el paro del jueves Las líneas del grupo DOTA que prestarían servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el jueves 19 de febrero, a pesar del paro general, serán: 7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570. Las líneas de La Nueva Metropol que funcionarían con normalidad en la jornada de protesta federal, serán: 65, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195, 228, 237, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 507, 510, 670 y 741. Estas empresas garantizan la cobertura en gran parte de la zona sur y oeste, además de conexiones clave con las terminales de trasbordo porteñas. Los usuarios deberán estar atentos a posibles cambios de último momento ante la presión de las bases sindicales en las cabeceras de cada empresa transportista.