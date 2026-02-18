Cerró la histórica fábrica de neumáticos Fate: despidieron a 920 empleados

La empresa, fundada en 1940, anunció el final definitivo de su actividad como productora de cubiertas tras un tiempo de trabajar al 30%. Indemnizará a los trabajadores que quedan en la calle.

En el marco de la caída de ventas y el golpe a la industria por las medidas económicas del Gobierno, la empresa Fate, fundada en 1940, anunció el cierre definitivo de su actividad como fabricante de neumáticos . Despedirá a la totalidad de sus 920 empleados, liquidará su negocio y clausurará su planta industrial de la localidad de Virreyes, en el partido bonaerense de San Fernando.

Los accionistas, encabezados por la familia Madanes Quintanilla y su socio brasileño, Vipal, experto en cubiertas para moto, se volcaron por el cierre en lugar de por un concurso de acreedores.

" Fate comunica que, cesa la actividad en su planta industrial de Virreyes, partido de San Fernando, provincia de Buenos Aires . A lo largo de más de ocho décadas Fate construyó un liderazgo industrial sustentado en la inversión permanente, el desarrollo tecnológico de avanzada y un compromiso inquebrantable con la calidad", expresó la empresa en un texto ubicado en el exterior de la fábrica.

" Fuimos la primera empresa en abastecer neumáticos radiales a la plataforma automotriz local y el único productor nacional de neumáticos radiales para transporte, consolidando además una fuerte presencia exportadora en mercados como Europa, Estados Unidos y América Latina", añade el comunicado.

La compañía explicó que "los cambios en las condiciones de mercado nos obligan a encarar los desafíos futuros desde un enfoque diferente, sin dejar de valorar la vocación industrial que nos ha definido siempre durante todo este tiempo" . Es la única referencia que se realizó sobre los motivos del drástico cierre.

Cierra FATE: 920 empleados en la calle "Es una injusticia que la crisis nos la hagan pagar a los trabajadores". #C5N en vivo: https://t.co/9fxDe5JViU pic.twitter.com/1I2w7pVvRl

"Fate es una empresa de capitales argentinos que durante más de ochenta años generó empleo de calidad, desarrolló proveedores locales, exportó tecnología y contribuyó al entramado productivo del país. Esa identidad nos define y nos acompañará en los desafíos que se presenten hacia adelante", señalaron.

La planta venía funcionando al 30%, en una crisis compuesta varios factores, como el ingreso masivo de cubiertas de origen chino (con precios hasta un 40% menores) y la pérdida de poder adquisitivo del público, que obligó a postergar el recambio de neumáticos o la búsqueda de opciones más baratas.

Según datos de Forbes Argentina y su ranking de 2024, el patrimonio personal de Javier Madanes Quintanilla, presidente de Fate y de la fabricante de aluminio Aluar (en este caso beneficiada por el Gobierno con quita de retenciones debido al arancel impuesto por Estados Unidos), asciende a unos u$s1.500 millones.

Cierre de Fate: el sindicato del neumático responsabilizó al Gobierno por la apertura indiscriminada de importaciones

Miguel Ricciardulli, integrante del sindicato del neumático, calificó la decisión como "un acto desleal y antisindical" y aseguró que la medida tomó por sorpresa incluso al personal jerárquico.

"Nos habían dicho que no habían mandado telegramas y que la función iba a arrancar normalmente. Hoy ingresaban compañeros que volvían de los 21 días de vacaciones", explicó. Sin embargo, cuando los empleados llegaron este miércoles a la mañana, se encontraron con un cartel en la puerta que informaba el cierre de las instalaciones y la puesta a disposición de las indemnizaciones en los plazos legales.

Ricciardulli sostuvo que la empresa argumentó que no puede subsistir por la situación derivada de las importaciones. "No tiene sentido que una planta de esta magnitud cierre de esta manera. Si hay responsables, es el Gobierno, que abrió indiscriminadamente las importaciones", afirmó. En ese sentido, remarcó que la producción cayó de 350 mil neumáticos mensuales a 150 mil en los últimos meses.

El dirigente también contó que un grupo de 15 trabajadores permanece dentro de la planta reclamando la continuidad laboral y que hay un fuerte operativo policial en el lugar. "Detuvieron a nuestro secretario general, Alejandro Crespo. Hay infantería y un montón de policías dentro de la fábrica", señaló.

"Fate es la única fábrica nacional que produce neumáticos, tiene casi 80 años. Sin embargo, el Gobierno abrió el ingreso de neumáticos chinos sin los controles que deberían tener", concluyó Ricciardulli, en medio de un conflicto que escala y suma tensión a un sector golpeado por la caída de la actividad industrial.

Noticia en desarrollo.-