IR A
IR A

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

La exvedette se mostró sin filtros y apuntó contra los que la critican por exponer su figura a los 73 años de edad.

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

Redes sociales

Graciela Alfano volvió a explotar las redes sociales con una aparición desnuda, donde hizo gala de su espectacular figura: "A mis jóvenes 73 años...".

La modelo habló de sus pasiones encontradas: la moda de alta costura y el fútbol de potrero.
Te puede interesar:

Chechu Bonelli, tras su divorcio con Darío Cvitanich, reveló secretos de su pasado: "Llegaba repleta de moretones"

La exvedette compartió su experiencia al "natural" en la exclusiva costa de Chihuahua, la playa nudista más famosa de Uruguay. "Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este”, empezó en su posteo.

La actriz contó la historia de la playa naturista ubicada en Punta Ballena, Maldonado, de ese país: “Famosa en el mundo, acá vinieron grandes estrellas y celebrities internacionales a disfrutar de la desnudez y la vida naturista”.

Agregó: “Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna, ya que no se trata de exhibirse sino de disfrutar tengas el cuerpo que tengas”.

Embed

La exconductora desafió a quienes la critican y agradeció a sus seguidores: “Para quienes critiquen mi desnudez a mis 73 jóvenes años (siempre existen los envidiosos) voy a citar a @jlo (Jennifer López): ‘Si tuvieran mi cuerpo también lo harían’”., desafiando a los haters en Instagram y cerró "Los amo y los bendigo".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

Juan Carlos Desanzo tenía 88 años.

Murió un histórico director argentino y referente del cine nacional

últimas noticias

Solange e Isaías se casaron el 28 de enero en la Parroquia del Fray Fernando Luis Gómez en Corrientes.

Un sacerdote casó a una pareja trans y ahora el Arzobispado lo quiere anular: "Biológicamente somos varón y mujer"

Hace 22 minutos
La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad.

El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..."

Hace 33 minutos
Cámara de Diputados.

Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Hace 42 minutos
La joven tenía un perfil de influencer y contenidos de turismo en Argentina y el mundo.

Quién era Sofía Devries, la joven que murió en una expedición de buceo en Puerto Madryn

Hace 1 hora
Octavio  Argüello (Camioneros), Jorge Sola (Seguros) y Cristian Jerónimo (Vidrio), el triunvirato de la CGT.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Hace 1 hora