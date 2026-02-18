El video del desnudo de Graciela Alfano que paralizó las redes: "Si tuvieran mi cuerpo..." La exvedette se mostró sin filtros y apuntó contra los que la critican por exponer su figura a los 73 años de edad. + Seguir en







La actriz lanzó un filoso comentario para quienes la critican por mostrarse desnuda a su edad. Redes sociales

Graciela Alfano volvió a explotar las redes sociales con una aparición desnuda, donde hizo gala de su espectacular figura: "A mis jóvenes 73 años...".

La exvedette compartió su experiencia al "natural" en la exclusiva costa de Chihuahua, la playa nudista más famosa de Uruguay. "Hoy comparto mi experiencia en Chihuahua, playa nudista en Punta del Este”, empezó en su posteo.

La actriz contó la historia de la playa naturista ubicada en Punta Ballena, Maldonado, de ese país: “Famosa en el mundo, acá vinieron grandes estrellas y celebrities internacionales a disfrutar de la desnudez y la vida naturista”.

Agregó: “Indispensable no sacar fotos ni quedarse mirando como bobos. Respetar al otro es la consigna, ya que no se trata de exhibirse sino de disfrutar tengas el cuerpo que tengas”.