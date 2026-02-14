Reforma laboral: distintos gremios convocan a movilizarse y la CGT evalúa un paro general

Mientras agrupaciones sindicales establecieron fecha para una nueva marcha, el triunvirato cegetista hará una reunión para definir si se confirma una huelga con cese de actividades. El objetivo es frenar el avance del proyecto en el Congreso.

La Confederación General del Trabajo (CGT) y el Frente de Sindicatos Unidos (Fresu) no tuvieron descanso este fin de semana y, cada uno a sus tiempos, analizan planes de lucha contra la reforma laboral que tratará la Cámara de Diputados. El triunvirato cegetista adelantó que este lunes por la tarde hará una reunión para debatir sobre un posible paro, mientras que la otra coalición, más combativa, ya llamó a marchar el próximo jueves.

Según confirmaron medios como Infobae y Noticias Argentinas, los dirigentes Octavio Argüello, Jorge Sola y Cristian Jerónimo impulsaron un encuentro virtual de Consejo Directivo de la CGT para las 16 del lunes, con el objetivo de evitar que las bases sindicales sobrepasen la autoridad de la conducción central.

En paralelo, el Fresu confirmó una huelga con movilización hacia la zona del Congreso de la Nación para la jornada del debate legislativo. Rodolfo Aguiar, titular de ATE, lidera esta rama que integran también la UOM y Aceiteros. "Tenemos que construir un clima de mayor hostilidad para los diputados", afirmó el dirigente.

El triunvirato de la CGT organizó una reunión virtual para el lunes 16 de febrero para determinar si se realizará un paro.

El chispazo se produjo ante la posibilidad de que la Cámara Baja sesione este jueves 19 de febrero para sancionar la iniciativa de Javier Milei, motivo por el que los líderes de algunos sindicatos, como UOM o Aceiteros, dan por confirmado el paro general, todavía sin la aprobación final de la cabeza gremial.

Existe un fuerte malestar en el sector dialoguista de la CGT por la inclusión de artículos no consensuados previamente. Entre los puntos de conflicto aparecen los cambios en la reducción salarial ante accidentes de trabajo y el pago de sueldos mediante billeteras digitales . La estrategia ahora será trabar la norma y lograr la reversión de esos artículos.

Los referentes del ala dura del sindicalismo rechazan cualquier tipo de negociación parcial con el Gobierno y exigen medidas de fuerza contundentes. Daniel Yofra, jefe de la Federación de Aceiteros, sostuvo que "hay que prender fuego al país" porque el proyecto no acompaña en nada a los trabajadores. "No es una utopía voltear esta ley o al menos que se empantane su tratamiento", agregó Aguiar, en el mismo sentido.

La cúpula de la CGT, con una parsimonia mayor a la habitual, espera que los feriados compliquen el regreso de los legisladores aliados a la Ciudad de Buenos Aires para ganar tiempo. Si la logística parlamentaria falla, la sesión podría trasladarse al miércoles 25 de febrero. En ese escenario, la central obrera ajustará el calendario de su plan de lucha.

El oficialismo procura la sanción definitiva de la reforma laboral para acelerar los tiempos de su agenda económica en el corto plazo. No obstante, la resistencia sindical crece en diversos sectores clave como el transporte, la industria y el sector público. La unidad de acción entre las centrales determinará el éxito de la protesta.

Las dudas más frecuentes sobre la reforma laboral

¿Qué sucedería con las licencias por enfermedad?

Esta incorporación polémica refiere únicamente a las patologías ajenas al trabajo, es decir, una ausencia producto de una enfermedad que no tenga nada que ver con la Ley de Riesgo del Trabajo, norma que garantiza el salario al 100%, y que implique un proceso de rehabilitación, cirugía y atención médica.

"En las enfermedades inculpables, la salud la atiende la obra social sindical y se trata de todas las enfermedades y accidentes ajenos al trabajo; cobraría el 50% del básico. Esta norma sería aplicable a partir del momento en que la ley sea sancionada y promulgada en el Boletín Oficial hacia el futuro para toda aquella persona que se enferme o accidente por razones ajenas", indicó el abogado laborista Julián De Diego a C5N.

Por otro lado, el letrado explicó que "si se trata de una enfermedad en la que una persona no tuvo intervención, por ejemplo, una neumonía o tratamientos de oncología, se le paga el 75% del básico". "Esto se pensó como una norma contra el ausentismo, porque las enfermedades inculpables se han convertido en un 'deporte nacional' para el ausentismo", agregó.

¿Cómo funcionarán las horas extras y el banco de horas?

"Esta reforma propone que estos bancos de horas se utilicen de manera más amplia y se aprueba por vía de convenios colectivos; va a estar interviniendo el sindicato del otro lado", mencionó De Diego. Al mismo tiempo, remarcó que "no es cierto que no se pagan las horas extras. Quien tiene bancos de horas cobra remuneraciones que van entre el 30 y 50% por encima de los salarios ordinarios".

"A la persona que tiene pluriempleo, se le requiere la conformidad del trabajador, pero tiene dos garantías importantes. La mayoría de bancos de horas se firma por convenio colectivo y requiere de una justificación importante. Todos los bancos de horas tienen la intervención sindical y todos tienen la incidencia por las horas extras cuando el trabajador supera las 8 horas", explicó.

¿Qué sucede con la incorporación de la normativa con las nuevas tecnologías?

"Si bien no está explícito en el texto, está explícito en todos los mecanismos de flexibilización", afirmó el especialista en derecho laboral. "Por ejemplo, en el modelo en el que el empleador puede modificar las condiciones de trabajo sin violar los derechos fundamentales del trabajador, se le sacó toda la parte de judicialización porque en las nuevas tecnologías se aplica por minuto. El círculo virtuoso es aumentar la libertad contractual y sacar trabas", cerró.