La UTA anunció que se sumará al paro nacional convocado por la CGT en rechazo a la reforma laboral

La Unión de Tranviarios Automotor confirmó su adhesión a la medida de fuerza anunciada para este jueves, cuando el Congreso sesione el proyecto de ley. De esta manera, no habrá transporte público desde las 0 horas de este jueves.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) confirmó que se sumará al paro general y nacional convocado por la Confederación General del Trabajo (CGT) para este jueves, día en que la Cámara de Diputados tratará el proyecto de reforma laboral que ya tiene media sanción del Senado. De esta manera, desde las 00:00 horas de este jueves no habrá servicios de corta, media ni larga distancia, como así tampoco funcionarán las combis ni subterráneos.

"La Unión Tranviarios Automotor informa a sus afiliados, trabajadores del transporte y a la sociedad en su conjunto que ha resuelto adherir al paro general convocado en defensa de los derechos laborales, cercenados por la pretendida reforma laboral", aseguró la UTA mediante un comunicado.

Con respecto a la adhesión al paro general, el sindicato liderado por Roberto Fernández sostuvo que la "decisión se fundamenta no solo por los términos de la ley, sino por la situación que atraviesan los trabajadores, marcada por la sostenida caída del salario real, la pérdida del poder adquisitivo y el deterioro del empleo en el conjunto de la actividad".

"El escenario actual evidencia que los trabajadores están soportando el mayor peso del ajuste económico, con ingresos que no acompañan el aumento del costo de vida y con crecientes riesgos sobre la estabilidad laboral, lo que exige una respuesta gremial clara, firme y representativa", concluyó la UTA en su comunicado.

El texto de la UTA se dio a conocer pocos después de que otras centrales obreras, como la Confederación Argentina de los Trabajadores del Transporte (CATT) y la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte (UGATT), anunciaran su adhesión al paro general convocado por la CGT.

"Reafirmamos que esta medida no responde a intereses sectoriales ni coyunturales, sino a la necesidad de expresar el reclamo de miles de trabajadores que ven deteriorarse día a día sus condiciones de vida", concluyó la UTA.

La advertencia de la CGT: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) participaron del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trataba el dictamen de mayoría de la reforma laboral para expresar su "rechazo completo", pedir "un debate" con tiempo y deslizar advertencias al Gobierno y a la Cámara baja.

"No voten esta ley, no traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento", pidió Argüello durante su intervención, y remarcó que quien ocupe su banca para dar quorum estará "traicionando al pueblo".

El cotitular de la CGT reclamó: "Vayamos al debate, estamos dispuesto a hacerlo; queremos discutir la modernidad, no la quita de derechos".

Mientras que Jerónimo aseguró que la CGT "no va a retroceder un solo paso ni resignar un solo derecho" y afirmó que con el paro general de este jueves "comienza la resistencia y la lucha contra un gobierno liberal e inescrupuloso". "Van a recorrer Comodoro Py el día que termine este gobierno", concluyó.

"Vamos a volver a construir y a ser una alternativa que va a volver a gobernar Argentina", prometió el secretario general del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) y agregó: "Vamos a volver a darle la dignidad que se merece el pueblo argentino".

Sola señaló que el artículo 44 que planteaba descontar hasta el 50% del sueldo por enfermedad "no fue un error". "Se buscó adrede e impedía que cualquier trabajador pudiera seguir cobrando su salario en su totalidad. No es un error, es una búsqueda de este proyecto", insistió el sindicalista.

El secretario general del sindicato de Seguros afirmó que la baja de los aportes patronales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "implica una transferencia multimillonaria de 6.000 millones de dólares anuales del sector de los trabajadores hacia el sector empleador".