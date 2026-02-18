El Gobierno busca dictaminar en Diputados la reforma laboral con la quita del artículo sobre las licencias

El Ejecutivo afronta días calientes en el Congreso, y pisa el acelerador para obtener la aprobación de las iniciativas incluidas en las sesiones extraordinarias.

Se vienen jornadas calientes en ambas cámaras del Congreso : el Gobierno apunta a pisar el acelerador para obtener la aprobación de los proyectos a tratar en las sesiones extraordinarias, con especial foco en la reforma laboral .

En la Cámara de Diputados, el oficialismo buscará obtener un dictamen en comisiones este miércoles , con inevitables cambios dado el rechazo generalizado al artículo 44, que creaba un nuevo régimen de licencia laboral , con pago del 75% del sueldo en caso de enfermedad surgida de una acción involuntaria del trabajador, y del 50% para lesiones consecuencia de una actividad riesgosa y consciente.

Luego, intentará que la cámara baja logre aprobar el proyecto el jueves en el debate en el recinto para que, el viernes, Patricia Bullrich obtenga dictamen en el Senado , la norma sea votada en la cámara alta y convertida en ley en el cierre de la semana que viene, el 27 de febrero.

En el Congreso, la actividad en comisiones comenzará este miércoles en Diputados, donde un plenario de las comisiones de Trabajo y Presupuesto y Hacienda tiene previsto reunirse desde las 14 para evaluar el impacto económico y fiscal de los cambios propuestos, mientras que para la tarde se prevé una posible reunión conjunta con Legislación General, en caso de que el oficialismo logre cerrar acuerdos políticos que permitan avanzar con la firma de dictámenes.

En paralelo, en el Senado la comisión de Trabajo y Previsión Social tiene agendada una reunión a las 15 con el objetivo de seguir de cerca el trámite legislativo y anticipar el escenario ante eventuales modificaciones que introduzca Diputados.

Durante toda la jornada, además, se desarrollarán encuentros informales entre jefes de bloque y representantes del oficialismo y sectores dialoguistas, en negociaciones destinadas a asegurar los votos necesarios para el tratamiento en el recinto en las próximas semanas.

La semana también estará atravesada por negociaciones intensas entre el Gobierno, legisladores provinciales y distintos actores económicos y sindicales, en un escenario donde cada concesión puede resultar determinante para alcanzar mayorías. El reducido margen de tiempo, condicionado además por el calendario de feriados, incrementa la presión sobre las conversaciones políticas en curso.

En paralelo, la dinámica parlamentaria se verá influida por tensiones internas en distintos bloques opositores, lo que podría incidir en la conformación de comisiones y en la construcción de mayorías circunstanciales. Estos movimientos generan un escenario cambiante que el oficialismo busca aprovechar para consolidar apoyos y avanzar con su agenda.

Reforma laboral: el Gobierno admite errores y aliados condicionan el apoyo

El Gobierno nacional admitió fallas en la redacción del capítulo sobre licencias por enfermedad de la reforma laboral, un punto que generó fuertes cuestionamientos políticos y técnicos y que ahora deberá ser corregido para garantizar el respaldo de bloques aliados en el Congreso.

La polémica surgió a partir del artículo que modifica el régimen de ausencias por enfermedades o accidentes no laborales y que establece que, después de un determinado período, los trabajadores podrían percibir entre el 50% y el 75% del salario según tengan o no cargas familiares. La omisión de una diferenciación clara entre patologías graves y leves encendió las alarmas tanto en la oposición como en sectores dialoguistas.

La exministra de Seguridad y referente parlamentaria del oficialismo, Patricia Bullrich, reconoció que hubo un "error" en el texto y explicó que la intención era mantener la cobertura completa en casos de enfermedades graves, pero con mayores exigencias de certificación médica. Esa aclaración, sin embargo, no quedó reflejada en la redacción aprobada inicialmente.