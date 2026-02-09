9 de febrero de 2026 Inicio
En Vivo

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte confirmó la medida de fuerza, que se llevará adelante el miércoles desde las 13 en rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

Por
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Télam

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a un cese de actividades para el miércoles desde las 13, en rechazo a la reforma laboral que será debatida ese día por el Senado y que es impulsada por el Gobierno.

La UTA advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.
Te puede interesar:

La UTA amenazó con un paro de colectivos para el miércoles por el conflicto salarial

La medida, que fue anunciada por las autoridades de la CATT en el marco de una reunión realizara este lunes, busca impulsar una masiva manifestación convocada para el miércoles al Congreso para rechazar la reforma laboral promovida por la administración de La Libertad Avanza. La concentración se llevará en simultáneo con el debate del Senado sobre el proyecto, previsto para las 11.

Durante el encuentro, la Comisión Directiva de la organización advirtió que la iniciativa pretende "precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía".

En tal sentido, alertó sobre la situación de los salarios: "Se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza. Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos".

En tanto, el cese de actividades fue resuelto luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) llamara a la movilización del miércoles, después de una reunión de sus autoridades llevada a cabo el viernes tras una gira por distintas provincias para conocer la posición de los gobernadores sobre la reforma laboral.

Cese de actividades del transporte para el miércoles 11 de febrero: los servicios que estarán afectados

Pese a que cada sindicato resolverá si se plegará a la medida de fuerza decidida por la CATT, por lo pronto la huelga afectará a los trenes, subtes, vuelos y transportes de carga. En contrapunto, se espera que el servicio de colectivos funcione normalmente ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no integra la organización.

En esta línea, el secretario gremial de la CATT, Juan Pablo Brey, marcó que "el miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación".

La sesión del Senado por la reforma laboral

El Senado confirmó la sesión del miércoles 11 de febrero para trata la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción, gracias al apoyo de los bloques aliados. El pedido había sido realizado por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores cercanos.

"Por Secretaria cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el dia miércoles 11 de febrero del corriente, las 11.00 Horas, considerar el siguiente tema: a los efectos de OD 699/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Modernización Laboral. (PE-159/25)", señala el artículo 1 de la circular que lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El detalle marca que de la oficialización y llamado a sesión, quedó afuera del temario la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para embajador de Fernando Iglesias.

Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich había asegurado que las eventuales modificaciones en el proyecto denominado Modernización Laboral "se van a conocer el día que la estemos tratando”. Además, confía en obtener la media sanción en la Cámara Alta: "Sino no llamaríamos al recinto".

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

La medida se suspendió luego que el Gobierno citó a ATE y ANAC para que se sienten a negociar.

ATE suspendió el paro del lunes y habrá vuelos normales en toda la Argentina

La central sindical discute cómo responder al proyecto impulsado por el Gobierno en el Congreso.

Movilización para el miércoles frente al Congreso: la CGT se planta contra la reforma laboral

La CGT se reunirá este viernes desde las 11. 

Reunión de urgencia de la CGT por la reforma laboral: no descartan anunciar una medida de fuerza

La medida afectará a todos los aeropuertos del país. 

Un gremio anunció un paro total en aeropuertos y podría haber retrasos en los vuelos

Los usuarios deberán estar atentos a la posible medida de fuerza anunciada para el 5 de febrero. 

Anunciaron un paro de trenes para el 5 de febrero por falta de acuerdo salarial

La reunión es para evitar un nuevo paro de colectivos.

La UTA y las empresas de transporte mantienen una reunión clave para evitar otro paro de colectivos

Rating Cero

Bad Bunny Gabriela Berlingeri cuando eran pareja.

Quién es Gabriela Berlingeri, la ex de Bad Bunny que estuvo presente en los Grammy y en el Super Bowl

Boy Olmi y Carola Reyna.
play

Boy Olmi, sobre su matrimonio con Carola Reyna: "Discutimos las mismas cosas desde hace treinta años"

La sesión de fotos de Oriana Sabatini a un mes del parto.

En su último mes de embarazo, Oriana Sabatini realizó una producción de fotos con estética gótica

Sofía Gala había asegurado que con Fito Páez no son novios, sino que son familia.
play

Moria Casan reaccionó al beso de Sofía Gala con Fito Páez: "La libertad de la gente es tan amplificada que..."

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia
play

Este documental sobre una investigación que tuvo de todo sorprende en Netflix y está en tendencia: cómo se llama

Todo indica que Loki seguirá siendo una figura central en el futuro de Marvel Studios, lo que abre la puerta a nuevas posibilidades argumentales y a la incorporación de sorpresas inesperadas para los fanáticos.

Tom Hiddleston adelantó el papel que podría tener Loki en el próximo proyecto de Marvel

últimas noticias

Los ataques habrían ocurrido durante el fin de semana o en horas de la noche.

Una jauría de perros salvajes mató a más de 120 ovejas en una escuela agrotécnica

Hace 14 minutos
Magis TV y Xuper TV ya no funcionan en Argentina.

Magis TV y Xuper TV dejaron de funcionar: cómo ver series y películas gratis en Argentina

Hace 26 minutos
La medida de fuerza se realizará el miércoles.

Los gremios del transporte anunciaron un cese de tareas contra la reforma laboral: qué servicios estarán afectados

Hace 41 minutos
El rey Carlos III afirmó estar dispuesto a colaborar en una investigación a su hermano Andrés.

Caso Jeffrey Epstein: el rey Carlos de Inglaterra afirmó estar "dispuesto a apoyar" la investigación a su hermano Andrés

Hace 1 hora
Banco Central de la República Argentina.

El Banco Central concretó su mayor compra de divisas en un mes tras la llegada del FMI

Hace 1 hora