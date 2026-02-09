La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte confirmó la medida de fuerza, que se llevará adelante el miércoles desde las 13 en rechazo a la iniciativa impulsada por el Gobierno.

La Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte (CATT) convocó a un cese de actividades para el miércoles desde las 13, en rechazo a la reforma laboral que será debatida ese día por el Senado y que es impulsada por el Gobierno.

La medida, que fue anunciada por las autoridades de la CATT en el marco de una reunión realizara este lunes, busca impulsar una masiva manifestación convocada para el miércoles al Congreso para rechazar la reforma laboral promovida por la administración de La Libertad Avanza. La concentración se llevará en simultáneo con el debate del Senado sobre el proyecto, previsto para las 11.

Durante el encuentro, la Comisión Directiva de la organización advirtió que la iniciativa pretende "precarizar las condiciones de trabajo, flexibilizar jornadas, debilitar la estabilidad laboral y erosionar el sistema de protección social, en beneficio exclusivo de los sectores concentrados de la economía".

En tal sentido, alertó sobre la situación de los salarios: "Se viene agitando la idea de que modernizar las relaciones laborales terminará con el desempleo, la regresión salarial y mejorará la distribución de la riqueza. Hoy hay gente que trabaja cada vez más para ganar cada vez menos".

En tanto, el cese de actividades fue resuelto luego de que la Confederación General del Trabajo (CGT) llamara a la movilización del miércoles, después de una reunión de sus autoridades llevada a cabo el viernes tras una gira por distintas provincias para conocer la posición de los gobernadores sobre la reforma laboral.

Cese de actividades del transporte para el miércoles 11 de febrero: los servicios que estarán afectados

Pese a que cada sindicato resolverá si se plegará a la medida de fuerza decidida por la CATT, por lo pronto la huelga afectará a los trenes, subtes, vuelos y transportes de carga. En contrapunto, se espera que el servicio de colectivos funcione normalmente ya que la Unión Tranviarios Automotor (UTA) no integra la organización.

En esta línea, el secretario gremial de la CATT, Juan Pablo Brey, marcó que "el miércoles hay que dejar todo porque no tenemos muchas oportunidades más, movilizar todo y afectar los servicios que sean necesarios para hacer ruido desde esta confederación".

La sesión del Senado por la reforma laboral

El Senado confirmó la sesión del miércoles 11 de febrero para trata la Ley de Reforma Laboral impulsada por el Gobierno, que confía en obtener su media sanción, gracias al apoyo de los bloques aliados. El pedido había sido realizado por los presidentes de bloque del oficialismo, el PRO, la UCR y legisladores cercanos.

"Por Secretaria cítese a las señoras y señores Senadores a Sesión Pública Especial, para el dia miércoles 11 de febrero del corriente, las 11.00 Horas, considerar el siguiente tema: a los efectos de OD 699/25: Dictamen en el mensaje y proyecto de ley del Poder Ejecutivo sobre Modernización Laboral. (PE-159/25)", señala el artículo 1 de la circular que lleva la firma de la vicepresidenta Victoria Villarruel.

El detalle marca que de la oficialización y llamado a sesión, quedó afuera del temario la reforma de la Ley de Glaciares y el tratamiento del pliego para embajador de Fernando Iglesias.

Por su parte, la senadora oficialista Patricia Bullrich había asegurado que las eventuales modificaciones en el proyecto denominado Modernización Laboral "se van a conocer el día que la estemos tratando”. Además, confía en obtener la media sanción en la Cámara Alta: "Sino no llamaríamos al recinto".