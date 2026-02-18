"Te mata con el silencio": el hermano de Mauro Icardi destrozó al exmarido de Wanda Nara Guido Icardi aseguró que desconoce las actitudes de su hermano, mucho antes de su separación de la conductora de Telefe. + Seguir en







El futbolista habría elegido el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres. Redes sociales

La interna de Mauro Icardi con su expareja Wanda Nara se extendió hasta su familia, ya que su propio hermano salió a hablar sobre el carácter del futbolista: "te mata con el silencio", aseguró.

Guido Icardi expuso al delantero del Galatasaray y remarcó la "indiferencia" con que trata a su familia. "Lo desconozco. Si se le mete algo en la cabeza, quiere que sea a su modo", dijo el joven.

El joven reveló que el vínculo familiar está roto hace 10 años, aún antes de que el deportista rompiera su matrimonio con la conductora de Telefe. Según Guido, el futbolista optó por el aislamiento total en medio de las peleas entre sus padres, una actitud que el resto de los hermanos interpreta como una falta de lealtad.

"Nadie lo traicionó. Cuando se separa de mi familia, hay que elegir un bando. Él se pelea con todos igual y te mata con el silencio", sentenció.

Embed GUIDO ICARDI ESCRIBIRÍA UN LIBRO DE SU RELACIÓN CON MAURO Y LAS INTERNAS FAMILIARES#Intrusos @intrusos pic.twitter.com/LmFfUQZeFM — América TV (@AmericaTV) February 18, 2026 El menor de los hermanos Icardi, habló en Intrusos, en América, y reveló que se va a casar próximamente y que el novio de Eugenia "China" Suárez está invitado: "Todavía no me respondió", dijo resignado.