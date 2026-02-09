9 de febrero de 2026 Inicio
La UTA amenazó con un paro de colectivos para el miércoles por el conflicto salarial

La Unión Tranviarios Automotor advirtió sobre la posibilidad de convocar a una nueva medida de fuerza, en el marco de la disputa por los sueldos con el sector empresarial.

La UTA advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.

La UTA advirtió que podría convocar a un paro de colectivos.

La Unión Tranviarios Automotor (UTA) advirtió que podría convocar a un paro de colectivos para este miércoles en las provincias del interior de la Argentina, debido al conflicto que mantiene con las cámaras empresariales por los salarios de los trabajadores del sector.

En un comunicado, la UTA alertó sobre la situación de los trabajadores nucleados por el gremio en distintas provincias "Resulta sorprendente que debamos reiterar que, en aquellas provincias que no cuentan con una hoja de ruta definida, el análisis se limita únicamente a cuestiones financieras o de caja".

"Reiteramos que los empresarios del transporte de las provincias se limitan a manifestar que los recursos resultan insuficientes, aun cuando es sabido que los boletos presentan valores superiores a los del AMBA. Debe tenerse presente que, en todo momento, hemos procurado la paz social y la tranquilidad de todos los sectores", enfatizaron en esta línea.

En tanto, el sindicato encabezado por Roberto Fernández se refirió al conflicto: "Somos protagonistas y no meros espectadores. Como entidad sindical, es nuestro deber advertir sobre la situación que atraviesan las provincias en relación con las paritarias de todo el interior del país".

Por último, exigieron que el acuerdo firmado en el Área Metropolitana de Buenos Aires se traslade al interior del país. "En virtud de ello, se pone en conocimiento de los empresarios que el día 10/02/2026 deberá cumplirse con los salarios acordados en el ámbito del AMBA; caso contrario, el día 11/02/2026 se llevará a cabo una medida de fuerza consistente en un paro en todas las provincias del interior. Queremos saber que no es cierto que no les alcanza", marcaron.

El comunicado de la UTA.

El comunicado de la UTA.

En tal sentido, la UTA había amenazado con un paro de colectivos en el AMBA, que fue desactivado tras una reunión con las cámaras empresariales y el Gobierno. El encuentro se realizó el 30 de enero y se llevó adelante en la Secretaría de Trabajo, donde las partes establecieron un aumento salarial del 4% en tres tramos (1,4% en enero, 1,3% en febrero y 1,3% en marzo), que será incorporado al básico.

Con los incrementos, a partir de abril los choferes tendrán un salario básico de $1.574.000. En enero llegará a $1.389.180, en febrero, a $1.407.239,34 y en marzo, a $1.425.533,45. A su vez, se determinó una serie de sumas fijas no remunerativas de $100.000 para enero, otros $100.000 para febrero y $120.000 en marzo.

Fuentes gremiales confirmaron a C5N la noticia y detallaron que también se acordó una aumentó en los viáticos: para enero será de $360.000, febrero $384.000, en marzo de $408.000 y en abril de $456.000.

De aquella audiencia formaron parte la Asociación Argentina de Empresarios del Transporte Automotor (Aaeta), la Cámara Empresaria del Autotransporte de Pasajeros (CEAP), la Cámara Empresaria del Transporte Urbano de Buenos Aires (Cetuba), la Cámara del Transporte de la Provincia de Buenos Aires (Ctpba) y la Cámara de Empresarios Unidos del Transporte Urbano de Pasajeros de Buenos Aires (Ceutupba).

