Nicki Nicole apoyó el paro general de la CGT y postergó su show: "Es un día muy importante" La joven cantante confirmó en redes sociales la decisión de reprogramar su presentación en el teatro Colón de Buenos Aires, debido a la medida de fuerza que afectará, entre otras actividades, al servicio de transporte. Además, en el comunicado mostró su acompañamiento a los trabajadores. + Seguir en







La cantante rosarina, Nicki Nicole, suspendió su presentación en el Colón debido al paro general en contra de la reforma laboral. Instagram: @nicki.nicole

La cantante de trap, reconocida a nivel mundial, canceló su concierto sinfónico programado para el 19 de febrero y anunció su postergación para el día siguiente a las 20. En su cuenta oficial de Instagram, la artista compartió un video en el que lamenta la suspensión, pero también considera que es "un día muy importante" para el pueblo trabajador.

"Mañana hay paro general, no hay medios de transporte y se ve afectado todo el país con esto. Así que vamos a tener que reprogramar el show en el Teatro Colón, con, obviamente, mucha tristeza al 20 de febrero, el viernes", señaló la rosarina. Y agregó que, si bien existe un cambio de jornada, se mantiene el horario establecido: "Se va a transmitir en YouTube de la misma manera y va a ser en el mismo horario", agregó.

Nicki Nicole paro general La historia de Instagram de Nicki Nicole en la que confirma la postegración de su show sinfónico. Instagram: @nicki.nicole "No hay medios de transporte y hay mucha gente que viene de otras ciudades, de otras provincias. Y queremos que todos puedan estar presentes", se explayó en cuanto al motivo del cambio de fecha. En ese sentido, acompañó el mensaje audiovisual con un texto en el que dio un guiño a la huelga que se realizará en contra de la reforma laboral.

"Ustedes saben lo importante que es para mí esta fecha en el Colón. Es un sueño que vengo construyendo hace mucho tiempo y me duele muchísimo tener que postergarlo", indicó Nicki Nicole por escrito. Sin embargo, sumó cuál es su postura ante el paro general. "Mañana es un día muy importante para el país. Creo en el derecho de lxs trabajadorxs a expresarse y acompañarse en momentos como este", profundizó la artista.

Historia Nicki Nicole Instagram: @nicki.nicole El concierto sinfónico es un evento muy esperado por la cantante, el cual agotó entradas al poco tiempo de salir a la venta. "Solo quiero decir gracias, los amo", anunció con emoción la joven artista, cuando se conoció que se habían vendido todos los tickets disponibles para este show. Lo cierto es que con la reprogramación del show Nicki Nicole y su producción intentan, por un lado, acompañar la medida de fuerza y, por el otro, lograr que sus fans puedan disfrutar del inédito espectáculo.