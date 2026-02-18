"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante Úrsula Corberó le regaló otro pedacito de intimidad a sus seguidores en los primeros días de vida de su hijo. El actor se encuentra en Buenos Aires por compromisos laborales. + Seguir en







El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante. Redes sociales

Úrsula Corberó compartió la primera foto del Chino Darín junto a su bebé Dante en sus primeros días de vida en Barcelona. "Hola, papi", escribió la actriz española para acompañar la imagen que subió a Instagram, haciendo referencia a la que compartió de ella misma con la leyenda "Hola, soy mami".

En ambas publicaciones, Corberó hizo especial hincapié en la transformación que están atravesando ambos al asumir un nuevo rol en sus vidas. Darín solo pudo compartir el parto y dos días junto a su hijo antes de regresar a Buenos Aires por compromisos laborales.

Chino Darín Úrsula Corberó Dante bebé La historia que subió Úrsula Corberó del Chino Darín junto a Dante. Instagram @ursulolita "Me quiero matar, pero soy muy afortunado. Pensé que no podía venir y logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante", sostuvo ante la prensa en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. El actor lamentó no haber podido "disfrutar" todo lo que le hubiese gustado con su bebé, pero remarcó: "Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble".

La pareja acordó que Barcelona, la ciudad natal de Corberó, sería el distrito donde nacería su hijo pese a la agenda laboral del actor. "Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda", había explicado el artista argentino antes del parto, que tuvo lugar el 9 de febrero.

Con este nacimiento, además, Ricardo Darín se convirtió en abuelo y su hijo aseguró que "se le cae la baba". "Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo", había revelado el joven de 37 años.