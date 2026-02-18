IR A
IR A

"Hola, papi": la primera foto del Chino Darín con su bebé, Dante

Úrsula Corberó le regaló otro pedacito de intimidad a sus seguidores en los primeros días de vida de su hijo. El actor se encuentra en Buenos Aires por compromisos laborales.

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.

El Chino Darín y Úrsula Corberó disfrutan la llegada de su hijo Dante.

Redes sociales

Úrsula Corberó compartió la primera foto del Chino Darín junto a su bebé Dante en sus primeros días de vida en Barcelona. "Hola, papi", escribió la actriz española para acompañar la imagen que subió a Instagram, haciendo referencia a la que compartió de ella misma con la leyenda "Hola, soy mami".

Las calles de Barcelona fueron testigos del paseo más especial de la actriz española.
Te puede interesar:

"Hola, soy mami": Úrsula Corberó presentó a Dante, el hijo del Chino Darín, y estallaron las redes

En ambas publicaciones, Corberó hizo especial hincapié en la transformación que están atravesando ambos al asumir un nuevo rol en sus vidas. Darín solo pudo compartir el parto y dos días junto a su hijo antes de regresar a Buenos Aires por compromisos laborales.

Chino Darín Úrsula Corberó Dante bebé
La historia que subió Úrsula Corberó del Chino Darín junto a Dante.

La historia que subió Úrsula Corberó del Chino Darín junto a Dante.

"Me quiero matar, pero soy muy afortunado. Pensé que no podía venir y logré estar en el parto. Una experiencia gloriosa y transformadora a nivel vital. Le agradezco a Úrsula y a Dante", sostuvo ante la prensa en el aeropuerto Adolfo Suárez de Madrid. El actor lamentó no haber podido "disfrutar" todo lo que le hubiese gustado con su bebé, pero remarcó: "Tuve la oportunidad de interactuar con él estos dos días y fue para mí una experiencia increíble".

La pareja acordó que Barcelona, la ciudad natal de Corberó, sería el distrito donde nacería su hijo pese a la agenda laboral del actor. "Entendí que el chico nace donde la madre quiere y me pareció bien así, que ella se sintiese cómoda", había explicado el artista argentino antes del parto, que tuvo lugar el 9 de febrero.

Con este nacimiento, además, Ricardo Darín se convirtió en abuelo y su hijo aseguró que "se le cae la baba". "Mi padre y yo nos la pasamos hablando de esto sin parar desde que nos enteramos de que Úrsula estaba embarazada, acepto consejos de todo el mundo", había revelado el joven de 37 años.

La primera foto de Úrsula Corberó con Dante

Para celebrar su reciente maternidad y los 10 años de relación con el actor argentino, la cantante eligió fotografiarse con su hijo en su cochecito cerca del Arco del Triunfo, en Barcelona, su ciudad natal.

La artista aparece sonriendo y, fiel a su estilo, eligió una ropa cómoda para la ocasión: pantalón deportivo color marrón, un abrigo oversize negro, botas y gafas de sol.

Úrsula Corberó en redes
TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Chino Darín confirmó que el bebé que tuvo con Úrsula Corberó es un nene y se llama Dante

El Chino Darín confirmó el sexo y nombre del bebé que tuvo Úrsula Corberó: "Fue una experiencia muy fuerte"

Hasta el momento los padres no se pronunciaron sobre el nacimiento del bebé. Ricardo Darín aseguró que todos están muy bien

La reacción de Ricardo Darín tras el nacimiento del hijo del Chino y Úrsula Corberó

Úrsula y Chino fueron padres. Aún no revelaron el nombre. 

Nació el bebé de Úrsula Corberó y Chino Darín

Úrsula Corberó caminó del brazo junto a su suegro, Ricardo Darín por las calles de Madrid

El tierno gesto viral de Ricardo Darín con Úrsula Corberó por las calles de España

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

La hija de Marcelo Tinelli mostró quién es su nueva pareja.

Romance confirmado: quién es la nueva pareja de Juana Tinelli

últimas noticias

Pablo Cuchán descuartizó y quemó a su novia en la parrilla en octubre de 2004. 

Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrilla, salió de la cárcel

Hace 8 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

Hace 48 minutos
play
El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal.

Un ex ganador de Gran Hermano se salvó de un incendio que pudo ser fatal: "Perdí todo"

Hace 52 minutos
Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

Hace 1 hora
 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

Hace 1 hora