El artista puertorriqueño René Pérez debutará como director de cine con el largometraje Porto Rico, un proyecto que también marcará el desembarco de Bad Bunny en la pantalla grande con su primer papel protagónico. Este "western caribeño", inspirado en hechos reales, abarcará temas como la herencia colonial de la isla bajo una mirada visualmente cruda e intensa, al estilo del ex Calle 13.
A los artistas no los une únicamente su amor por la isla del Caribe que los vio nacer. Además de sus exitosas carreras y de la consolidada amistad que forjaron, ahora los unirá también Porto Rico, una superproducción que explora los orígenes históricos de la isla caribeña y que reúne a un elenco internacional encabezado por Bad Bunny, Viggo Mortensen, Edward Norton y el español Javier Bardem.
René Pérez Joglar ya viene demostrando su faceta de director a través de los videoclips lanzados en su etapa solista, pero ahora llegó el momento de dar el salto a la pantalla grande junto con la colaboración en el guion de Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por Birdman.
Según adelantaron, el film será un "western caribeño de gran escala", basado en hechos reales y con una narrativa que partirá desde los hechos históricos y pasará por lo lírico para contar la verdadera historia de Puerto Rico. El propio René, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, describió a la película como una reafirmación de la identidad puertorriqueña: "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia".
La película representa el debut de Bad Bunny como protagonista en la gran pantalla, tras consolidar su fama mundial en la música y participar en producciones como Bullet Train y Bala perdida. En esta ocasión compartirá elenco con figuras de renombre internacional como Viggo Mortensen (El señor de los Anillos), Edward Norton (El Club de la pelea) y el actor español Javier Bardem (Monstruos), lo que refuerza la proyección global del proyecto.
El film cuenta con apoyo global de empresas multinacionales del entretenimiento, como Live Nation Studios, Sony Music Latin Iberia y Sony Music Vision, entre otras. El equipo de producción incluye a Erick Douât para 1868 Studios, Edward Norton y Bill Migliore para Class 5 Films, y Michael Bederman. Además, cuentan con la incorporación de Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo.
Para Residente, este film es la realización de un sueño de su infancia. El artista siempre mostró su amor por su tierra natal y toda la región latinoamericana, remarcando que la historia oficial de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia y que su objetivo en este largometraje es narrar los orígenes de su país con la honestidad que merece. La trama se sitúa en el contexto de 1898, año en que la isla pasó de manos españolas a estadounidenses tras la guerra hispano-estadounidense.