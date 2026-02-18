IR A
IR A

"Porto Rico": Bad Bunny protagonizará el primer film de Residente junto a Javier Bardem y Viggo Mortensen

René Pérez debutará como director de cine y contará los orígenes de la isla. Alejandro González Iñárritu y Edward Norton son los productores ejecutivos del proyecto.

Porto Rico es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine. 
"Porto Rico" es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine. 

El artista puertorriqueño René Pérez debutará como director de cine con el largometraje Porto Rico, un proyecto que también marcará el desembarco de Bad Bunny en la pantalla grande con su primer papel protagónico. Este "western caribeño", inspirado en hechos reales, abarcará temas como la herencia colonial de la isla bajo una mirada visualmente cruda e intensa, al estilo del ex Calle 13.

La trilogía de conciertos de Bad Bunny funcionó como un ritocolectivo de identidad.
Te puede interesar:

Bad Bunny en Buenos Aires: la construcción de una latinidad popular y masiva

A los artistas no los une únicamente su amor por la isla del Caribe que los vio nacer. Además de sus exitosas carreras y de la consolidada amistad que forjaron, ahora los unirá también Porto Rico, una superproducción que explora los orígenes históricos de la isla caribeña y que reúne a un elenco internacional encabezado por Bad Bunny, Viggo Mortensen, Edward Norton y el español Javier Bardem.

René Pérez Joglar ya viene demostrando su faceta de director a través de los videoclips lanzados en su etapa solista, pero ahora llegó el momento de dar el salto a la pantalla grande junto con la colaboración en el guion de Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por Birdman.

Según adelantaron, el film será un "western caribeño de gran escala", basado en hechos reales y con una narrativa que partirá desde los hechos históricos y pasará por lo lírico para contar la verdadera historia de Puerto Rico. El propio René, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, describió a la película como una reafirmación de la identidad puertorriqueña: "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia".

Embed

La película representa el debut de Bad Bunny como protagonista en la gran pantalla, tras consolidar su fama mundial en la música y participar en producciones como Bullet Train y Bala perdida. En esta ocasión compartirá elenco con figuras de renombre internacional como Viggo Mortensen (El señor de los Anillos), Edward Norton (El Club de la pelea) y el actor español Javier Bardem (Monstruos), lo que refuerza la proyección global del proyecto.

El film cuenta con apoyo global de empresas multinacionales del entretenimiento, como Live Nation Studios, Sony Music Latin Iberia y Sony Music Vision, entre otras. El equipo de producción incluye a Erick Douât para 1868 Studios, Edward Norton y Bill Migliore para Class 5 Films, y Michael Bederman. Además, cuentan con la incorporación de Alejandro González Iñárritu como productor ejecutivo.

Para Residente, este film es la realización de un sueño de su infancia. El artista siempre mostró su amor por su tierra natal y toda la región latinoamericana, remarcando que la historia oficial de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia y que su objetivo en este largometraje es narrar los orígenes de su país con la honestidad que merece. La trama se sitúa en el contexto de 1898, año en que la isla pasó de manos españolas a estadounidenses tras la guerra hispano-estadounidense.

TEMAS RELACIONADOS

Noticias relacionadas

Coker reveló que pagó 7 millones de pesos por estar en La Casita de Bad Bunny en River

Un reconocido streamer reveló cuánto tuvo que pagar para estar en "La Casita" de Bad Bunny

Lali y Nicki en La Casita de Bad Bunny. 

El baile viral de Nicki Nicole y Lali en "La Casita" de Bad Bunny

Bad Bunny hizo tres presentacion durante el fin de semana a estadio lleno

Bad Bunny se despidió de Argentina: uno por uno, todos los famosos que estuvieron en La Casita

La productora advirtió que el show de Bad Bunny en River comenzará a las 21

Último recital de Bad Bunny hoy en Argentina: a qué hora arranca y cómo verlo online

Bad Bunny tocará su último show este domingo en River

"El que no salta es un inglés": el video de Bad Bunny junto al público argentino que se volvió viral

Bad Bunny agotó tres estadios River

Bad Bunny en River: ¿peligra el tercer show de debido al alerta por tormentas en AMBA?

últimas noticias

Pablo Cuchán descuartizó y quemó a su novia en la parrilla en octubre de 2004. 

Pablo Cuchán, el femicida que descuartizó y quemó a su novia en la parrila, salió de la cárcel

Hace 7 minutos
Enterate que depara tu signo para este jueves.

Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

Hace 47 minutos
play
El deseo de la pequeña hija del exjugador de GH evitó un desenlace fatal.

Un ex ganador de Gran Hermano se salvó de un incendio que pudo ser fatal: "Perdí todo"

Hace 51 minutos
Mark Zuckerberg, CEO y fundador de Meta.

En un juicio histórico, Mark Zuckerberg reconoció que Instagram tardó en identificar usuarios menores de edad

Hace 1 hora
 El presidente de FIFA dijo sentirse “sorprendido” y “entristecido” ante lo ocurrido en la Champions League. 

Gianni Infantino rompió el silencio y se refirió al episodio entre Vinícius y Prestianni: "Me quedé en shock"

Hace 1 hora