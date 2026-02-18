"Porto Rico": Bad Bunny protagonizará el primer film de Residente junto a Javier Bardem y Viggo Mortensen René Pérez debutará como director de cine y contará los orígenes de la isla. Alejandro González Iñárritu y Edward Norton son los productores ejecutivos del proyecto. + Seguir en







"Porto Rico" es un mega producción que reunirá a reconocidos artistas de la industria de Hollywood y lanzará a Residente como director de cine.

El artista puertorriqueño René Pérez debutará como director de cine con el largometraje Porto Rico, un proyecto que también marcará el desembarco de Bad Bunny en la pantalla grande con su primer papel protagónico. Este "western caribeño", inspirado en hechos reales, abarcará temas como la herencia colonial de la isla bajo una mirada visualmente cruda e intensa, al estilo del ex Calle 13.

A los artistas no los une únicamente su amor por la isla del Caribe que los vio nacer. Además de sus exitosas carreras y de la consolidada amistad que forjaron, ahora los unirá también Porto Rico, una superproducción que explora los orígenes históricos de la isla caribeña y que reúne a un elenco internacional encabezado por Bad Bunny, Viggo Mortensen, Edward Norton y el español Javier Bardem.

René Pérez Joglar ya viene demostrando su faceta de director a través de los videoclips lanzados en su etapa solista, pero ahora llegó el momento de dar el salto a la pantalla grande junto con la colaboración en el guion de Alexander Dinelaris, ganador del Premio Oscar por Birdman.

Según adelantaron, el film será un "western caribeño de gran escala", basado en hechos reales y con una narrativa que partirá desde los hechos históricos y pasará por lo lírico para contar la verdadera historia de Puerto Rico. El propio René, ganador de 34 premios Grammy y Latin Grammy, describió a la película como una reafirmación de la identidad puertorriqueña: "He soñado con hacer una película sobre mi país desde que era niño. La verdadera historia de Puerto Rico siempre ha estado rodeada de controversia".

Embed Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida de Rene Perez Joglar (@residente) La película representa el debut de Bad Bunny como protagonista en la gran pantalla, tras consolidar su fama mundial en la música y participar en producciones como Bullet Train y Bala perdida. En esta ocasión compartirá elenco con figuras de renombre internacional como Viggo Mortensen (El señor de los Anillos), Edward Norton (El Club de la pelea) y el actor español Javier Bardem (Monstruos), lo que refuerza la proyección global del proyecto.