Ya rige el aumento de colectivos en el AMBA: a cuánto subió el boleto mínimo El Gobierno implementó el primero de los incrementos programados, de 31,35%, en las líneas de jurisdicción nacional que circulan entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El próximo será el 16 de marzo.







Las líneas de colectivos que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) sufren un nuevo aumento desdoblado en dos partes. telam

El Gobierno estableció a partir de este miércoles 18 de febrero la actualización de las tarifas de colectivos de jurisdicción nacional que circulan por el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA), una nueva suba del 31,35%, que lleva al mínimo a $650.

La medida se implementó a través de la Resolución 11/2026 de la Secretaría de Transporte, publicada este miércoles en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Fernando Herrmann.

El incremento abarca a las 141 líneas manejadas por Nación que cruzan entre la Ciudad y la provincia de Buenos Aires. El 16 de marzo volverán a tener un nuevo ajuste del 7,7%. De esta manera, la suba total, en un margen de 30 días, será 41,4%.

La medida había sido presentada el 9 de febrero y fue sometida a una instancia de participación ciudadana, no vinculante, antes de ponerse en marcha.

Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 18 de febrero 2026 0-3 km: $650 | sin SUBE registrada: $1.033,50.

| sin SUBE registrada: 3-6 km: $724,09 | sin SUBE registrada: $1.151,30.

| sin SUBE registrada: 6-12 km: $779,87 | sin SUBE registrada: $1.239,99.

| sin SUBE registrada: 12-27 km: $835,71 | sin SUBE registrada: $1.328,78.

| sin SUBE registrada: Más de 27 km: $891,16 | sin SUBE registrada: $1.416,94. Aumento de colectivos en el AMBA: el cuadro tarifario desde el 16 de marzo 2026 0-3 km: $700 | sin SUBE registrada: $1.113.

| sin SUBE registrada: 3-6 km: $779,78 | sin SUBE registrada: $1.239,85.

| sin SUBE registrada: 6-12 km: $839,86 | sin SUBE registrada: $1.335,38.

| sin SUBE registrada: 12-27 km: $899,99 | sin SUBE registrada: $1.430,98.

| sin SUBE registrada: Más de 27 km: $959,71 | sin SUBE registrada: $1.525,90. Aumento de colectivos en el AMBA: qué líneas abarca La actualización impacta en 104 líneas de jurisdicción nacional, que circulan entre la Ciudad de Buenos Aires y la Provincia y atraviesan más de una jurisdicción.

1, 2, 8, 9, 10, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 24, 28, 29, 31, 32, 33, 37, 41, 45, 46, 49, 51, 53, 55, 56, 57, 59, 60, 63, 67, 70, 71, 74, 78, 79, 80, 85, 86, 87, 88, 91, 92, 93, 95, 96, 97, 98, 100, 101, 103, 105, 110, 111, 113, 114, 117, 119, 123, 124, 126, 127, 128, 129, 130, 133, 134, 135, 136, 140, 143, 145, 146, 148, 150, 152, 153, 154, 158, 159, 160, 161, 163, 164, 166, 168, 169, 172, 174, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 184, 185, 188, 193, 194, 195 y 197.