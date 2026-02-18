Paro general de la CGT: a partir de qué hora dejará de haber colectivos, trenes y subtes La central obrera definió una huelga sin movilización para el día en que Diputados trate la reforma laboral. Si la sesión se confirma para el jueves 19, la medida arrancará a las 0 horas; si se posterga, será el miércoles 25. Por + Seguir en







La Confederación General del Trabajo (CGT) convocó a un paro general sin movilización el mismo día en que la Cámara de Diputados debata la reforma laboral que ya obtuvo media sanción en el Senado. Si el oficialismo logra sesionar el jueves 19 de febrero, la huelga comenzará a las 00 horas; si el tratamiento se demora, la protesta se trasladará al miércoles 25.

El foco estará puesto en el transporte. Los gremios ferroviarios anticiparon su adhesión, lo que dejaría sin trenes al Área Metropolitana y a los servicios de larga distancia desde la medianoche. En el caso del subte, los Metrodelegados ya comunicaron que, si la sesión es el 19, habrá interrupción total del servicio durante toda la jornada.

La incógnita mayor pasa por los colectivos. La Unión Tranviarios Automotor (UTA) integra la CGT y dejó trascender que acompañará la decisión de la central. Sin embargo, el gremio se encuentra bajo conciliación obligatoria en el interior del país, lo que podría condicionar el alcance efectivo de la medida en algunas jurisdicciones.

En paralelo, tanto la Unión General de Asociaciones de Trabajadores del Transporte como la Confederación Argentina de Trabajadores del Transporte manifestaron su respaldo al paro. Eso involucra a camioneros, aeronavegantes, marítimos y personal portuario, entre otros, y anticipa complicaciones adicionales en cargas, vuelos y logística.

Más allá del transporte, la huelga impactaría en bancos, comercios, administración pública y salud. La Asociación Bancaria no atendería al público; el Sindicato de Empleados de Comercio advirtió que la actividad dependerá en gran medida de cómo funcione el traslado de trabajadores; y los estatales nucleados en Asociación Trabajadores del Estado (ATE) y Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) también se sumarán, con posibles efectos en organismos nacionales, hospitales y municipios.

El trasfondo es el debate por la reforma laboral, que incluye cambios en el régimen de licencias por enfermedad, el esquema de indemnizaciones y la modificación o derogación de estatutos profesionales.