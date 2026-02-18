18 de febrero de 2026 Inicio
Reforma laboral: Diputados convocó a sesionar este jueves a la tarde

Sin dictamen de mayoría, la Cámara de Diputados aceptó el pedido para debatir y votar en el recinto el proyecto. El quórum está en duda.

Cámara de Diputados.

Con el quórum en duda y todavía sin dictamen de mayoría, se oficializó la sesión para tratar la reforma laboral este jueves a las 14 en el recinto de la Cámara de Diputados. Las comisiones de Legislación laboral y Presupuesto y Hacienda siguen escuchando especialistas en el plenario y realizarán los cierres por bloque a las 17.

La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

Durante el plenario, el jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, confirmó que el oficialismo retiró el artículo 44 del proyecto, que regulaba las licencias médicas por enfermedad y habilitaba a los empleadores a reducir el sueldo que perciben los trabajadores en caso de ausencia por cuestiones de salud.

Con el pedido de sesión aceptado, La Libertad Avanza (LLA) confía en completar las 129 bancas necesarias para el quórum con aliados. LLA tiene 95 bancas y Unión por la Patria 93, así que alcanzar la cifra que habilita el tratamiento de la ley dependerá del resto de los partidos.

El apuro para aprobar la reforma laboral apunta al discurso que brindará el presidente Javier Milei en la apertura de sesiones del 1° de marzo, donde repasará 2025 y proyectará 2026. Con la eliminación del artículo 44, el proyecto no será ley al menos hasta la semana que viene.

Reforma laboral: qué pasa si hay modificaciones en las comisiones

Si los legisladores en comisión deciden alterar el texto original enviado por la cámara alta, están obligados a emitir un nuevo dictamen con modificaciones. En este caso, uno sin el artículo 44 que legalizaba el descuento de hasta el 50% del salario por enfermedad.

Actualmente, el oficialismo se encuentra en plenas negociaciones con los bloques denominados "dialoguistas" para pulir puntos específicos de la norma.

Si Diputados modifica el texto, el proyecto no se convierte en ley de forma automática: el documento debe retornar al Senado para una última validación de esos cambios. Esto sucede debido a que el Senado funcionó como la "Cámara de Origen" para esta versión del proyecto; por lo tanto, cualquier modificación introducida por la "Cámara Revisora", en este caso Diputados, obliga legalmente a que el texto regrese a su punto de partida.

