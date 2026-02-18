Horóscopo de hoy, jueves 19 de febrero

Conocé lo que te depara el horóscopo con relación al amor, salud, dinero y trabajo según tu signo del zodíaco.

Conocé lo que te depara el horóscopo para este jueves 19 de febrero de 2026 con relación al amor, salud y trabajo según tu signo del zodíaco.

La Luna en Capricornio motiva propuestas laborales a ciertos signos: cuáles son

(21 de marzo al 20 de abril)

Abra su corazón a quien le ofrece su cariño. No se debe agobiar por las obligaciones económicas. No defraude a ese superior que apostó por usted. Haga realidad ese merecido y deseado descanso.

(21 de abril al 21 de mayo)

No se acomode, atienda las demandas de su pareja. Esa indiferencia por los problemas económicos es peligrosa. En su trabajo le tienen muy bien considerado. Los tranquilizantes a largo plazo no ayudan.

Géminis

(22 de mayo al 20 de junio)

Día espléndido en el amor. Los negocios con amigos pueden dar buenos resultados. Hoy le felicitarán por su trabajo. Posible caída del cabello, consúltelo con su médico.

Cáncer

(21 de junio al 22 de julio)

Debe liberarse de su miedo al ridículo y el amor llegará. Modere su actual tendencia consumista. Le harán una interesante oferta de trabajo. Día estupendo para dedicarse a la relajación.

Leo

(23 de julio al 22 de agosto)

Un cambio en su actitud provocará tensiones en el amor. Apueste por los números 5 y 7. Posibilidades de mejora en el actual empleo. Los mareos que sufre pueden ser por hacer esfuerzos.

Virgo

(23 de agosto al 21 de septiembre)

Gran armonía con su pareja debido al esfuerzo de los dos. La suerte estará de su lado en lo referente a la economía. Necesita sosiego para presentar sus condiciones laborales. Cuando llegue a casa disfrute de su tiempo libre.

Libra

(22 de septiembre al 22 de octubre)

Ojo con las personas envidiosas de su situación amorosa. Tendrá problemas con su economía, así que no despilfarre. Cuide las formas para evitar un conflicto con un superior. Se encuentra bien, aunque un poco agotado.

Escorpio

(23 de octubre al 22 de noviembre)

Encontrará el equilibrio con su pareja teniendo más intimidad. En su economía, la racha es estupenda. Está muy receptivo ante las novedades laborales. La tila puede ayudarle en los momentos de estrés.

Sagitario

(23 de noviembre al 21 de diciembre)

Los celos influirán notablemente en la relación con su pareja. Invertirá dinero adquiriendo muebles antiguos. Llamará la atención de sus jefes por su esfuerzo y simpatía. No haga esfuerzos o tendrá una distensión muscular.

Capricornio

(22 de diciembre al 20 de enero)

Debe cuidar un poco más a su pareja. Su economía es preocupante, tome cartas en el asunto. No haga de su trabajo su vida. Para encontrarse saludable, haga ejercicio físico.

Acuario

(21 de enero al 18 de febrero)

Si quiere que su relación funcione, aporte nuevos proyectos. No sea confiado, pueden estafarle. Le esperan muchas novedades en el trabajo. Necesita cuidarse un poco más.

Piscis

(19 de febrero al 20 de marzo)

Si quiere conservar a su pareja, sea más independiente. Retome los negocios que otros han abandonado. Sus jefes le harán sentir que de usted depende el trabajo. Con el ejercicio, expulsará las energías negativas.