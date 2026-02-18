Radiografía de la crisis: se registraron más de 700 conflictos laborales en los primeros dos años de Javier Milei Un informe del CEPA sobre la conflictividad laboral en la gestión libertaria reveló que la industria es el sector más golpeado, con el 62% de los casos. Los despidos y cierres de empresas, impulsados por la apertura importadora y la caída del consumo, marcaron el pulso de una situación que se aceleró tras las elecciones legislativas de 2025. Por + Seguir en







El cierre de Fate, símbolo de la conflictividad laboral.

En medio de una reforma laboral en marcha y tras el cierre de la histórica empresa Fate, con más de 80 años de historia, el panorama del trabajo formal en Argentina atraviesa una transformación profunda y crítica. A dos años del inicio del gobierno de Javier Milei, se registraron al menos 717 casos de conflictividad laboral en todo el país, con la industria como el sector más golpeado con el 62% de los casos: los despidos y cierres de empresas, impulsados por la apertura importadora y la caída del consumo, marcaron el pulso de una conflictividad que se aceleró tras las elecciones legislativas de 2025.

Un relevamiento del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), denominado "Conflictividad laboral a dos años del gobierno de Milei", advirtió que se perdieron 272.607 puestos de trabajo registrado solo entre noviembre de 2023 y octubre de 2025 en medio de un escenario de tensiones derivadas de un ajuste fiscal severo, la apertura de importaciones y la caída del salario real.

cepa conflicto laboral El informe reveló que la situación se agravó significativamente luego de las elecciones legislativas de octubre de 2025. Mientras que entre enero de 2024 y septiembre de 2025 el promedio era de 24 conflictos mensuales, esa cifra se disparó a 42 casos por mes a partir de los comicios nacionales de medio término. En este último período, la industria aumentó su peso en la conflictividad al 67,1%, y los casos de cierres y crisis empresariales ganaron terreno frente a los despidos individuales.

Para el CEPA, la conflictividad laboral es un termómetro del mercado de trabajo y refleja las tensiones derivadas del ajuste fiscal, la apertura importadora, las desregulaciones y la redefinición del rol del Estado impulsadas por la administración Milei.

Cierres, despidos, suspensiones y quiebras: los casos que marcan una época El estudio detalla los casos de fábricas y empresas paradigmáticos en diversos sectores que ilustran la magnitud de la crisis. En el sector de alimentación y consumo, la histórica Lácteos Verónica dejó a 700 trabajadores en situación crítica tras paralizar su producción a inicios de 2026. En el sector avícola, Granja Tres Arroyos enfrentó protestas por deudas salariales, mientras que la producción de yerba mate en Misiones se frenó por la falta de rentabilidad de los pequeños productores.

En el sector textil, el más golpeado dentro de la industria (23,6% de los casos), la empresa Emilio Alal cerró sus plantas en Corrientes y Chaco, dejando a más de 260 personas sin empleo, mientras que el Grupo DASS redujo su plantilla y mantiene su producción en duda más allá de junio de 2026. La siderurgia y automotriz no se quedaron atrás, y gigantes como Acindar han implementado suspensiones masivas que afectaron a casi la totalidad de sus trabajadores en diciembre de 2025. Por su parte, General Motors redujo su personal a la mitad en menos de dos años y confirmó para 2026 un esquema de producción intermitente, suspendiendo actividades una semana cada mes. Mientras que la empresa multisectorial Newsan-Siam oficializó el despido de 45 operarios y mantiene a otros 70 suspendidos en sus plantas del sur del conurbano bonaerense. fabrica la veronica Los trabajadores de Lácteos Verónica reunidos en la puerta de la fábrica. Conflictividad laboral por sector, tipo de empresa y distribución geográfica Sector: el 67,1% de los casos estuvo ligado a la Industria (principalmente sector Textil, Alimenticio, Automotriz y Metalúrgica y Siderúrgica), seguido de Comercio (14,3%), Servicios (11,9%), Construcción (3,8%) y sector Primario (2,9%).

el 67,1% de los casos estuvo ligado a la Industria (principalmente sector Textil, Alimenticio, Automotriz y Metalúrgica y Siderúrgica), seguido de Comercio (14,3%), Servicios (11,9%), Construcción (3,8%) y sector Primario (2,9%). Conflictividad: los mayores casos fueron Despidos (35,2%). Le siguen los casos de Crisis (20,5%), Cierre (21,9%), Suspensiones (9%) Riesgo de cierre de empresas (5,7%), Retiros voluntarios (2,9%), Quiebra (1,9%), Condiciones de trabajo y Reducción de la Jornada (1%) y Plantas paralizadas y Ventas (0,5%).

los mayores casos fueron Despidos (35,2%). Le siguen los casos de Crisis (20,5%), Cierre (21,9%), Suspensiones (9%) Riesgo de cierre de empresas (5,7%), Retiros voluntarios (2,9%), Quiebra (1,9%), Condiciones de trabajo y Reducción de la Jornada (1%) y Plantas paralizadas y Ventas (0,5%). Tipo de empresa: los conflictos se dieron principalmente en Pymes (39,5%) y Conglomerados Extranjeros (29,5%), mientras que las Empresas Grandes contabilizaron el 18,6% de los casos, los Grupos Económicos 6,7% y las empresas estatales el 5,7%. El tipo de capital de las empresas afectadas es principalmente nacional (69% de los casos).

los conflictos se dieron principalmente en Pymes (39,5%) y Conglomerados Extranjeros (29,5%), mientras que las Empresas Grandes contabilizaron el 18,6% de los casos, los Grupos Económicos 6,7% y las empresas estatales el 5,7%. El tipo de capital de las empresas afectadas es principalmente nacional (69% de los casos). Distribución geográfica: Se registraron conflictos en las 24 provincias argentinas (23 provincias + CABA). Sin embargo, la mayor cantidad de casos fue registrada en Buenos Aires (17,6%) La Rioja (13,3%), Santa Fe (11,4%), Córdoba (7,1%) Misiones (6,7%), San Juan (4,8%) y Corrientes (4,3%). Mirá el informe completo de conflictividad laboral en la era Milei Informe conflictividad laboral a 2 años del gobierno de Milei - CEPA - Febrero 2026