Revelaron la impactante causa de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction La estrella de Hollywood fue hallada sin vida en su departamento de Nueva York en un marco de misterio: sus vecinos habían escuchado música navideña a todo volumen durante horas. Tenía 60 años.







Según el dictamen oficial, la muerte de Greene fue catalogada como un accidente. Redes sociales

La intriga alrededor de la muerte de Peter Greene, el actor de La Máscara y Pulp Fiction que fue encontrado sin vida en su casa de Nueva York en diciembre pasado, fue despejada por el informe forense que se conoció este jueves. "Fue un accidente", afirmaron las autoridades.

En el dictamen oficial se detalló que la causa de fallecimiento del artista, a los 60 años, fue una "herida de bala en la axila izquierda con lesión de la arteria braquial".

El cuerpo de Greene fue hallado luego de que los vecinos alertaran a la Policía que el actor no respondía. Durante un día entero, se escuchó música navideña a todo volumen desde el interior del su departamento en Nueva York. Al ingresar, las autoridades lo encontraron sin vida.

Peter Greene: se fue el mejor "villano" de Hollywood El actor Peter Greene nació en Nueva Jersey y se destacó entre las figuras de Hollywood por caracterizar personajes de "villano". Su manager, Gregg Edwards, lo recordó con tristeza en diálogo con NBC News: "Nadie interpretó a un villano mejor que Peter. Pero también tenía un lado amable que la mayoría de la gente no veía, y un corazón enorme".