Paro general de la CGT: a qué hora vuelven a funcionar colectivos, trenes y subtes en el AMBA

La medida de fuerza en rechazo al tratamiento de la reforma laboral en Diputados durará 24 horas. A pesar de esto, la empresa DOTA y Metropol brindan servicio con normalidad. Conoce los detalles.

Conocé a qué hora se regulariza el horario del transporte público. 
Conocé a qué hora se regulariza el horario del transporte público.

En el marco del paro general anunciado por la Confederación General del Trabajo (CGT), tanto colectivos, trenes y subtes no funcionan en el AMBA durante el día jueves. Conoce a partir de qué hora se normaliza el servicio de transporte público.

La empresa DOTA no adherirá al paro general del 19 de febrero en rechazo a la reforma laboral. 
Qué líneas de colectivos funcionan durante el paro general de la CGT

El paro nacional contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno, que ya cuenta con media sanción del Senado, abarca a varios sindicatos, entre los que se incluyen gremios del transporte público como trenes, colectivos y subtes, con la excepción de la empresa DOTA y Metropol, que prestan un servicio reducido en el Área Metropolitana de Buenos Aires.

La medida de fuerza comenzó anoche a las 00 y se extenderá durante toda la jornada del jueves hasta las 00 del viernes 20 de febrero, por lo que el transporte público comenzará a regularizarse durante la madrugada y primeras horas del viernes.

A qué hora vuelven a funcionar colectivos, trenes y subtes en el AMBA

Colectivos

El servicio de colectivos se comenzará a regularizar después de la medianoche del viernes 20. Con excepción de aquellas unidades de DOTA y Metropol que mantienen el servicio con servicio reducido. Para poder chequear el estado del transporte en tiempo real, desde la web de Ciudad de Bondis, se pueden consultar las actualizaciones antes de salir de casa.

Trenes

Desde la cuenta de Trenes Argentinos informaron sobre los horarios de los últimos trenes que salieron durante la noche del miércoles. A partir de la madrugada del viernes, el servicio comenzará a regularizarse. Por ejemplo, del ramal Belgrano Sur, el primer tren está programado para las 3:49; mientras que el Roca (Constitución-La Plata) está previsto para las 5:08 y, el San Martín (Pilar - Retiro) a las 3:20. Igualmente, todas las actualizaciones las comunican por sus redes sociales como @TrenesArg y en la página web oficial https://www.argentina.gob.ar/transporte/trenes-argentinos/.

Subtes en CABA

En relación con las líneas A,B,C,D, E y H de subtes, desde Emova informaron que todas las líneas se encuentran interrumpidas este jueves por la medida de fuerza. A raíz de esto, está previsto que el servicio se retome durante el día viernes a partir de las 5:30.

Qué líneas de colectivos funcionan durante el paro del jueves

Las líneas del grupo DOTA que prestan servicio en el Área Metropolitana de Buenos Aires durante el jueves 19 de febrero, a pesar del paro general, son: 7; 8; 9; 20; 21; 24; 25; 28; 31; 32; 44; 50; 51; 56; 57; 60; 74; 75; 76; 78; 79; 84; 87; 91; 99; 100; 101; 106; 107; 108; 111; 115; 117; 127; 128; 130; 134; 135; 146; 150; 158; 161; 164; 168; 177; 188; 263; 271; 283; 299; 370; 373; 384; 385; 388; 403; 405; 410; 429; 435; 503; 514; 520; 523 y 570.

Las líneas de La Nueva Metropol que funcionan con normalidad en la jornada de protesta federal son: 65, 136, 151, 163, 176, 182, 194, 195, 228, 237, 276, 302, 303, 310, 322, 326, 327, 336, 365, 386, 392, 448, 503, 507, 510, 670 y 741.

Estas empresas garantizan la cobertura en gran parte de la zona sur y oeste, además de conexiones clave con las terminales de trasbordo porteñas. Los usuarios deberán estar atentos a posibles cambios de último momento ante la presión de las bases sindicales en las cabeceras de cada empresa trasportista.

