La CGT en Diputados: "No traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento"

El Triunvirato pasó por el plenario de comisiones que trata el dictamen de mayoría de la reforma laboral y deslizó advertencias para el Gobierno y la Cámara de Diputados.

Jorge Sola (Seguros), Cristian Jerónimo (Vidrio) y Octavio Argüello (Camioneros) participaron del plenario de comisiones de la Cámara de Diputados que trata el dictamen de mayoría de la reforma laboral para expresar su "rechazo completo", pedir "un debate" con tiempo y deslizar advertencias al Gobierno y a la Cámara baja .

"No voten esta ley, no traicionen al pueblo trabajador porque les vamos a hacer tronar el escarmiento ", pidió Argüello durante su intervención y remarcó que quien ocupe su banca para dar quórum estará "traicionando al pueblo".

El cotitular de la CGT reclamó: "Vayamos al debate, estamos dispuesto a hacerlo, queremos discutir la modernidad, no la quita de derechos ".

Mientras que Jerónimo aseguró que la CGT "no va a retroceder un solo paso ni resignar un solo derecho" y afirmó que con el paro general de este jueves "comienza la resistencia y la lucha contra un gobierno liberal e inescrupuloso". " Van a recorrer Comodoro Py el día que termine este gobierno ", concluyó el cotitular de la CGT.

"Vamos a volver a construir y a ser una alternativa que va a volver a gobernar Argentina", prometió el secretario general del Sindicato de los Empleados de la Industria del Vidrio y Afines (SEIVARA) y agregó: " Vamos a volver a darle la dignidad que se merece el pueblo argentino ".

Sola señaló que el artículo 44 que planteaba descontar hasta el 50% del sueldo por enfermedad "no fue un error". "Se buscó adrede e impedía que cualquier trabajador pudiera seguir cobrando su salario en su totalidad. No es un error, es una búsqueda de este proyecto", insistió el sindicalista.

El secretario general del sindicato de Seguros afirmó que la baja de los aportes patronales y la creación del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) "implica una transferencia multimillonaria de 6.000 millones de dólares anuales del sector de los trabajadores hacia el sector empleador".

El Triunvirato participó del plenario de las comisiones de Legislación laboral y Presupuesto y Hacienda durante la cual el oficialismo busca lograr el dictamen de mayoría de la reforma laboral para votarla en el recinto este jueves.

Qué pasó con el artículo que habilitaba al empleador a descontar salario por enfermedad

El jefe del bloque de La Libertad Avanza en la Cámara de Diputados, Gabriel Bornoroni, confirmó que el oficialismo retiró el artículo 44 del proyecto de reforma laboral, que regulaba las licencias médicas por enfermedad y habilitaba a los empleadores a reducir el sueldo que perciben los trabajadores en caso de ausencia por cuestiones de salud.

Durante el plenario, Bornoroni expuso que el Gobierno eliminó el artículo de la iniciativa referido a las licencias médicas de la iniciativa: "A raíz de los consensos y diálogos que tuvimos, vamos a retirar el artículo 44 del dictamen. Por lo tanto, se mantendría el artículo 208 de la 20.744. Hablamos con distintos bloques y llegamos a esta conclusión".